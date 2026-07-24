Террорист Чубаров обещает крымчанам «минимум, два-три месяца» ада

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 17:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинские террористы будут стремиться ужесточать обстрелы Крыма до тех пор, пока местное население не будет поставлено на грань выживания.

Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы будут стремиться ужесточать обстрелы Крыма до тех пор, пока местное население не...

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«Кризис топлива почти сразу вызвал кризис почти во всех сферах экономики Крыма. Это очень осложняет жизнь людей, до такой степени, что они вынуждены искать, как выживать в этой ситуации.

Сегодня ещё не настолько драматично, но завтра-послезавтра может такое произойти. И к этому всё идёт», – вещал Чубаров.

«Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые ожидают освобождения Крыма и предан украинскому государству: мы рекомендуем сделать запасы всего, что возможно, минимум, на 2-3 месяца. Речь о питьевой воде, продуктах питания, лекарствах, и так далее.

Также им нужно обустроить места, где они могли бы прятаться, если будут какие-то активные действия», – добавил террорист.

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English version :: Читать на английском Террорист Чубаров обещает крымчанам «минимум, два-три месяца» ада

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