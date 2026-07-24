Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские террористы будут стремиться ужесточать обстрелы Крыма до тех пор, пока местное население не будет поставлено на грань выживания.

Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кризис топлива почти сразу вызвал кризис почти во всех сферах экономики Крыма. Это очень осложняет жизнь людей, до такой степени, что они вынуждены искать, как выживать в этой ситуации. Сегодня ещё не настолько драматично, но завтра-послезавтра может такое произойти. И к этому всё идёт», – вещал Чубаров.