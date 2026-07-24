Комбриг ВСУ: Понемногу переучиваем иностранных наёмников в дроноводы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иностранные государства должны быть заинтересованы самим отправлять своих людей в ВСУ, особенно в дроновые войска, чтобы получить опытных инструкторов.

Об этом на канале 1+1 заявил командир бригады «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ с позывным «Ирис», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нас же поддерживает весь цивилизованный мир [средствами] и людьми, в том числе. Мы сейчас развернули программу, привлекаем иностранцев к нашему подразделению на вакантные должности «споттеров», в будущем, возможно, мы из них будем делать пилотов. Программа работает не настолько успешно, насколько хотелось бы, но люди идут. Из разных стран – США, Британия, Италия, Испания, но у нас критерий – у них должен быть английский язык, из-за того, что были случаи с испанским – очень большой резонанс в общении. Есть люди, которые служили в «Легионе», им уже есть с чем сравнить. Когда он был пехотинцем и пришёл на пилота, он понимает, что может на что-то влиять. Они звонят своим знакомым, те знакомые ещё знакомым, таким образом в основном», – рассказал укро-комбриг.

Ведущая спросила, верит ли он в масштабирование идеи иностранцев в войсках.

«Рано или поздно она должна сработать, в связи с тем, что очень много стран заинтересованы в том, что сейчас Украина является передовой страной в применении сил беспилотных систем. И для того, чтобы взять частичку, они, может, даже своих людей будут к нам отправлять, чтобы они у нас прошли боевой путь и в будущем смогли стать у них инструкторами», – ответил «Ирис».

Читайте также: «Попивай кофе дома и убивай русских»: К ударам по России хотят привлечь дронщиков «из разных стран мира»