Офис Зеленского: Запад должен поставить Украину вечным надсмотрщиком над поверженной Россией

Западу необходимо спровоцировать развал РФ и поставить Украину присматривать за тем, что останется от России.

Об этом на канале «FreeDom» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надсмотрщик России нужен. Ну, или если корректно, пользуясь международной терминологией — страна, которая способна сдерживать агрессивные поползновения Русского мира. Русский мир не изменится.

Единственный способ прекратить жить под постоянным прессингом потенциальной агрессии Русского мира — это появление этнических государств на территории современной России.

Это те государства, которые никакого отношения к России не имеют, но которые были захвачены 100-200 [лет назад], они же там любят говорить об исторических землях – так вот, исторических земель у России практически нету», – вещал Зе-пропагандист.