Офис Зеленского: Запад должен поставить Украину вечным надсмотрщиком над поверженной Россией
Западу необходимо спровоцировать развал РФ и поставить Украину присматривать за тем, что останется от России.
Об этом на канале «FreeDom» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надсмотрщик России нужен. Ну, или если корректно, пользуясь международной терминологией — страна, которая способна сдерживать агрессивные поползновения Русского мира. Русский мир не изменится.
Единственный способ прекратить жить под постоянным прессингом потенциальной агрессии Русского мира — это появление этнических государств на территории современной России.
Это те государства, которые никакого отношения к России не имеют, но которые были захвачены 100-200 [лет назад], они же там любят говорить об исторических землях – так вот, исторических земель у России практически нету», – вещал Зе-пропагандист.
«Поэтому роль Украины здесь абсолютна, это вытекает из исторически оправданных реалий. Если Европа хочет жить дальше, инвестируя в своё образование, в качество жизни, в новые технологии и так далее – то Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия боялась в западном направлении посмотреть. Потому что здесь стоит сдерживающий фактор, надсмотрщик над тем, чтобы правила соблюдались.
Потому что Россия никогда в своей истории не откажется от экспансии как от единого способа доказательства своей субъектности. Вот и всё. И поэтому в Украину надо инвестировать, в Украину надо вкладываться, с Украиной надо создавать альянсы», – русофобствовал Подоляк.
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