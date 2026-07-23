Офис Зеленского: Запад должен поставить Украину вечным надсмотрщиком над поверженной Россией

Вадим Москаленко.  
23.07.2026 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Западу необходимо спровоцировать развал РФ и поставить Украину присматривать за тем, что останется от России.

Об этом на канале «FreeDom» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу необходимо спровоцировать развал РФ и поставить Украину присматривать за тем, что останется от...

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«Надсмотрщик России нужен. Ну, или если корректно, пользуясь международной терминологией — страна, которая способна сдерживать агрессивные поползновения Русского мира. Русский мир не изменится.

Единственный способ прекратить жить под постоянным прессингом потенциальной агрессии Русского мира — это появление этнических государств на территории современной России.

Это те государства, которые никакого отношения к России не имеют, но которые были захвачены 100-200 [лет назад], они же там любят говорить об исторических землях – так вот, исторических земель у России практически нету», – вещал Зе-пропагандист.

«Поэтому роль Украины здесь абсолютна, это вытекает из исторически оправданных реалий. Если Европа хочет жить дальше, инвестируя в своё образование, в качество жизни, в новые технологии и так далее – то Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия боялась в западном направлении посмотреть. Потому что здесь стоит сдерживающий фактор, надсмотрщик над тем, чтобы правила соблюдались.

Потому что Россия никогда в своей истории не откажется от экспансии как от единого способа доказательства своей субъектности. Вот и всё. И поэтому в Украину надо инвестировать, в Украину надо вкладываться, с Украиной надо создавать альянсы», – русофобствовал Подоляк.

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