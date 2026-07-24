На Украине до сих пор отсутствует минимальная подготовка бойцов для фронта – Чмут
На действующих учебных полигонах ВСУ царит полный хаос и бардак, а на строительство новых нет ни денег, ни ресурсов, ни времени.
Об этом на канале «Militarnyi» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас нет стратегии развития подготовки людей. У нас каждый как хочет, так и идёт. Это порождает хаос, дублирование, какие-то непонятные войсковые части, кучу людей, которые в тылу что-то делают.
И, соответственно, мы имеем на выходе низкое качество курсантов и военнослужащих», – жаловался Чмут.
«Чтобы с нуля построить один батальон базовой военной подготовки, это стоит 700 миллионов гривен. И это занимает полтора года времени. Один учебный батальон базовой военной подготовки – это где-то 800 человек за курс.
А нам нужно 30 тысяч человек, так что посчитайте. А это только базовая военная подготовка. А есть ещё специальность, повышение квалификации, есть ещё курсы сержантов.
Представьте объём и масштаб средств, и самое главное – времени. Мы упираемся часто в то, что нет денег, нет подрядчиков и строителей», – добавил он.
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