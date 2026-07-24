На Украине до сих пор отсутствует минимальная подготовка бойцов для фронта – Чмут

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 283
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На действующих учебных полигонах ВСУ царит полный хаос и бардак, а на строительство новых нет ни денег, ни ресурсов, ни времени.

Об этом на канале «Militarnyi» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На действующих учебных полигонах ВСУ царит полный хаос и бардак, а на строительство новых...

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«У нас нет стратегии развития подготовки людей. У нас каждый   как хочет, так и идёт. Это порождает хаос, дублирование, какие-то непонятные войсковые части, кучу людей, которые в тылу что-то делают.

И, соответственно, мы имеем на выходе низкое качество курсантов и военнослужащих», – жаловался Чмут.

«Чтобы с нуля построить один батальон базовой военной подготовки, это стоит 700 миллионов гривен. И это занимает полтора года времени. Один учебный батальон базовой военной подготовки – это где-то 800 человек за курс.

А нам нужно 30 тысяч человек, так что посчитайте. А это только базовая военная подготовка. А есть ещё специальность, повышение квалификации, есть ещё курсы сержантов.

Представьте объём и масштаб средств, и самое главное – времени. Мы упираемся часто в то, что нет денег, нет подрядчиков и строителей», – добавил он.

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English version :: Читать на английском На Украине до сих пор отсутствует минимальная подготовка бойцов для фронта – Чмут

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