Дронщики ВСУ мечтают бросить фронт и бить «дипстрайками» вглубь РФ по гражданским – укро-комбриг

Вадим Москаленко.  
24.07.2026 16:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинские дронщики, с трудом прикрывающие на фронте пехоту, очень хотят все бросить и перевестись на «дипстрайки», чтобы бить вглубь РФ.

Об этом на канале 1+1 заявил командир бригады «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ с позывным «Ирис», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские дронщики, с трудом прикрывающие на фронте пехоту, очень хотят все бросить и перевестись...

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Глядя на картинки попаданий по гражданским объектам в РФ, укро-командир от радости позабыл о плачевных делах у ВСУ на ЛБС.

«Мне кажется, мы сейчас как раз на этапе переломного момента – это когда по территории России начало прилетать, когда у них начали гореть НПЗ.

Все же кричали «молодцы», «СВО», а сейчас там риторика поменялась, когда у них теперь тоже воздушные тревоги, когда они должны перемещаться в укрытия. Вот это является переломным моментом, когда мы начали действовать с позиции силы.

Наши ребята хотят идти туда, на «дипстрайки», тоже хотят поражать на глубинах. Но мы понимаем, что у нас основная задача на данный момент – поддержка нашей пехоты. [Чешутся руки взять «дипстрайк» тоже?] У нас есть люди, которые в этом направлении работают, но это не настолько массово», – рассуждал «Ирис».

«Мотивирует не так поражение русских, как когда заходит пилот и смотрит в «Телеграм», как они ноют, что по нам прилетело, «Фламинго» прилетел или ещё что-то – это мотивирует больше всего», – добавил укро-боевик.

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