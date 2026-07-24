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Украинские дронщики, с трудом прикрывающие на фронте пехоту, очень хотят все бросить и перевестись на «дипстрайки», чтобы бить вглубь РФ.

Об этом на канале 1+1 заявил командир бригады «Рарог» Сил беспилотных систем ВСУ с позывным «Ирис», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глядя на картинки попаданий по гражданским объектам в РФ, укро-командир от радости позабыл о плачевных делах у ВСУ на ЛБС.

«Мне кажется, мы сейчас как раз на этапе переломного момента – это когда по территории России начало прилетать, когда у них начали гореть НПЗ. Все же кричали «молодцы», «СВО», а сейчас там риторика поменялась, когда у них теперь тоже воздушные тревоги, когда они должны перемещаться в укрытия. Вот это является переломным моментом, когда мы начали действовать с позиции силы. Наши ребята хотят идти туда, на «дипстрайки», тоже хотят поражать на глубинах. Но мы понимаем, что у нас основная задача на данный момент – поддержка нашей пехоты. [Чешутся руки взять «дипстрайк» тоже?] У нас есть люди, которые в этом направлении работают, но это не настолько массово», – рассуждал «Ирис».

«Мотивирует не так поражение русских, как когда заходит пилот и смотрит в «Телеграм», как они ноют, что по нам прилетело, «Фламинго» прилетел или ещё что-то – это мотивирует больше всего», – добавил укро-боевик.

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