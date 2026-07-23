Экс-командир ВСУ: «Зеленский – предатель. Сразу после войны – задерживать и бросать в камеру»
[Диктатор] Владимир Зеленский сознательно затягивает войну, чтобы оттянуть свое неизбежное уголовное преследование.
Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил командир 5-й роты ВСУ «Донецк» в 2014 году и комроты 134-го батальона ТРО в 2022-м Владимир Шилов, в прошлом сотрудник МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
С одной стороны, Шилов говорит, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского давно назрела, и называет его «человеком по выполнению желаний нашего главнокомандующего».
С другой стороны, гость эфира считает, что эта отставка не приведет к позитивным для Украины изменениям.
«У нас проблема в стране не в Сырском, не в министре, так сказать, не в Федорове. У нас проблема, основная проблема: Зеленский – предатель, я об этом говорю уже больше года. Предатель.
И, вы знаете, его основная цель – затянуть все эти военные действия. Пока война, его нельзя смещать. А только закончится война, его надо задерживать и кидать в камеру», – заявил Шилов.
English version :: Читать на английском Экс-командир ВСУ: «Зеленский – предатель. Сразу после войны – задерживать и бросать в камеру»