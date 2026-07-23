Экс-командир ВСУ: «Зеленский – предатель. Сразу после войны – задерживать и бросать в камеру»

Игорь Шкапа.  
23.07.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 695
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


[Диктатор] Владимир Зеленский сознательно затягивает войну, чтобы оттянуть свое неизбежное уголовное преследование.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил  командир 5-й роты ВСУ «Донецк» в 2014 году и комроты 134-го батальона ТРО в 2022-м Владимир Шилов, в прошлом сотрудник МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

[Диктатор] Владимир Зеленский сознательно затягивает войну, чтобы оттянуть свое неизбежное уголовное преследование. Об этом...

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С одной стороны, Шилов говорит, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского давно назрела, и называет его «человеком по выполнению желаний нашего главнокомандующего».

С другой стороны, гость эфира считает, что эта отставка не приведет к позитивным для Украины изменениям.

«У нас проблема в стране не в Сырском, не в министре, так сказать, не в Федорове. У нас проблема, основная проблема: Зеленский – предатель, я об этом говорю уже больше года. Предатель.

И, вы знаете, его основная цель – затянуть все эти военные действия. Пока война, его нельзя смещать. А только закончится война, его надо задерживать и кидать в камеру», – заявил Шилов.

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English version :: Читать на английском Экс-командир ВСУ: «Зеленский – предатель. Сразу после войны – задерживать и бросать в камеру»

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