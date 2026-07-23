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[Диктатор] Владимир Зеленский сознательно затягивает войну, чтобы оттянуть свое неизбежное уголовное преследование.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил командир 5-й роты ВСУ «Донецк» в 2014 году и комроты 134-го батальона ТРО в 2022-м Владимир Шилов, в прошлом сотрудник МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С одной стороны, Шилов говорит, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского давно назрела, и называет его «человеком по выполнению желаний нашего главнокомандующего».

С другой стороны, гость эфира считает, что эта отставка не приведет к позитивным для Украины изменениям.