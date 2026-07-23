«Очень опасное место»: Украина превращается в «европейскую Мексику» – польский историк

Максим Столяров.  
23.07.2026 23:36
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Неонацистская Украина становится рассадником преступности по всей Европе.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил польский историк и политический обозреватель Майк Крупа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неонацистская Украина становится рассадником преступности по всей Европе. Об этом на канале «The Peacemonger»...

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«Если посмотреть на траекторию развития украинской государственности: Виктор Ющенко объявил Бандеру государственным героем Украины. Впоследствии этот титул у него отобрал президент Виктор Янукович, что мы в Польше приветствовали.

Но сейчас мы наблюдаем открытый ренессанс нацизма на Украине.

Опросы показывают, что наконец-то наступает перелом, и многие люди начинают сомневаться, действительно ли Россия – наш враг? Или же мы сами создали свой худший кошмар на Украине, финансируя и поддерживая этот режим с 2022 года.

Недавно я слушал интервью одного бывшего главы польской контрразведки, название подкаста было очень показательным: «Украина теперь будет врагом».

И контрразведчик сказал, что несмотря на то, что раньше он активно поддерживал Украину, борьбу против России, помогал Киеву, взаимодействовал с ЦРУ, фактически превращая Польшу в хаб для поддержки Украины… А теперь он признаётся, что начинает осознавать, что они создали на Украине», – сказал Крупа.

«Теперь, когда у нас на границе преступное государство, и не состоявшееся государство, мы не контролируем поток оружия. Мы не знаем, что из поставляемого вернётся в Польшу.

Если проводить аналогию, то это как Мексика для США – вот, чем становится Украина по отношению к Польше. Очень опасное место», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Очень опасное место»: Украина превращается в «европейскую Мексику» – польский историк

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