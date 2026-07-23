Румыния не в силах компенсировать Украине блокаду Одессы – Меркурис

Максим Столяров.  
23.07.2026 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Румыния, Спецоперация, Торговля, Украина


У румынских портов и железных дорог не хватит пропускной способности, чтобы в полной мере компенсировать блокаду Одесского морского порта.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У румынских портов и железных дорог не хватит пропускной способности, чтобы в полной мере...

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«Этим летом украинцы атаковали российские зерновозы в Азовском море. Русские заявили, что в таком случае никаких ограничений не будет, они введут морскую блокаду Одессы, что всегда было в наших силах.

Мы видим, что морская блокада Одессы вступила в силу. Где Гутерриш, где Эрдоган, где европейские лидеры? Где лидеры стран Глобального юга? Никто ничего не говорит!

Мы уже видим, как усиливается эскалация. И похоже, конца этому не видно. Так что закрытие Одессы – это катастрофа для Украины. Это был единственный независимый от Запада источник финансирования.

Теперь он фактически перекрыт. Это катастрофа для украинского сельского хозяйства.

В 2022 году украинцы пытались перенаправить зерно через Констанцу. Тогда это не сработало. И, похоже, нет причин думать, что сработает сейчас. В Констанце, в Румынии, для этого не создано никаких условий», – сказал Меркурис.

«Тем не менее, решение об эскалации путем нападения на российские зерновозы в Азовском море было принято. США явно были в курсе, потому что они предоставляли рекомендации, и в значительной степени обеспечивали дронами.

Очевидно, что европейцы тоже были вовлечены в это решение. Они должны были знать, что существует вероятность нападения на Одессу. И это нападение произошло.

Мы видим, что сейчас наблюдается эскалация, и я ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев ситуация будет ухудшаться вплоть до осени», – добавил аналитик.

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