«Вплоть до Урала»: на Украине обещают оставить без света всю европейскую часть России
Украина в состоянии вывести из строя все росссийкие электростанции вплоть до Урала.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Романенко надеется, что удары по логистическим центрам России «могут привести к неуправляемой ситуации, повторению в какой-то момент ситуации 1917 года».
«Если наложится там несколько факторов. Например, вырубится свет в европейской части России. Россияне могут думать, что это нереально. Ну, я думаю, что это реально. Если мы НПЗ выносим, если выносим, как сейчас, эти все склады, то кто сказал, что мы не сможем вынести электростанции?», – рассуждал разыскиваемый преступник.
По его словам, в ситуации интенсификации ударов России не хватает средств ПВО, которые «серьезно перенапряжены».
Кроме того, он считает, что удары приведут к падению потребления в РФ.
«Что начнётся сказываться на системе платных дорог, которая у них есть, которая поддерживается в хорошем состоянии за счёт того, что люди платят деньги. Соответственно, нет денег, начала разрушаться система платных дорог», – нашел слабое место РФ «аналитик» Романенко.
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