«Будут новые удары по РФ»: европейские «ястребы» закусили удила и взяли курс на эскалацию – Меркурис
Европейские «ястребы» очень хотят эскалации антироссийской войны, поэтому будут снабжать Украину современными ракетами и активнее заниматься морским пиратством.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если в Европе будет преобладать оппозиция размещению европейских войск на Украине, сам факт того, что эти идеи снова будут обсуждаться, подталкивает к эскалации.
Так что, по крайней, мере мы увидим новые ракетные удары по России, возможно, с использованием ракет «Таурус». Вероятно, мы увидим более агрессивные действия против так называемого «теневого флота».
Эскалация вероятна также из-за сомнений касательно новых пакетов санкций: сторонники жесткой линии снова начнут настаивать на том, что замороженные российские активы должны быть конфискованы», – сказал Меркурис.
«Для сторонников жесткой линии в Европе, которые выступают за полномасштабную конфронтацию с Россией, привлекательность изъятия денег из российских активов не в том, что этих активов хватит еще на много лет. А в том, что это само по себе является масштабным шагом к эскалации. Точно так же, как запуск ракет «Таурус» по Москве – это шаг к эскалации.
То есть, они хотят эскалации. А конфискация активов, запуск ракет – это само по себе играет им на руку.
А России эскалация не нужна. Она не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины и превратилась в конфликт, в который будут вовлечены европейские страны и, возможно, США.
Так что это одна из причин, по которой русские до сих пор действовали с необычайной сдержанностью, несмотря на все эти атаки на их территории.
Они выигрывают войну и продвигаются вперед. А украинцы становятся все более безрассудными в выборе целей для атак», – добавил он.
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