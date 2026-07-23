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Европейские «ястребы» очень хотят эскалации антироссийской войны, поэтому будут снабжать Украину современными ракетами и активнее заниматься морским пиратством.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если в Европе будет преобладать оппозиция размещению европейских войск на Украине, сам факт того, что эти идеи снова будут обсуждаться, подталкивает к эскалации. Так что, по крайней, мере мы увидим новые ракетные удары по России, возможно, с использованием ракет «Таурус». Вероятно, мы увидим более агрессивные действия против так называемого «теневого флота». Эскалация вероятна также из-за сомнений касательно новых пакетов санкций: сторонники жесткой линии снова начнут настаивать на том, что замороженные российские активы должны быть конфискованы», – сказал Меркурис.