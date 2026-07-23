«Будут новые удары по РФ»: европейские «ястребы» закусили удила и взяли курс на эскалацию – Меркурис

Максим Столяров.  
23.07.2026 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 291
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина


Европейские «ястребы» очень хотят эскалации антироссийской войны, поэтому будут снабжать Украину современными ракетами и активнее заниматься морским пиратством.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские «ястребы» очень хотят эскалации антироссийской войны, поэтому будут снабжать Украину современными ракетами и...

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«Даже если в Европе будет преобладать оппозиция размещению европейских войск на Украине, сам факт того, что эти идеи снова будут обсуждаться, подталкивает к эскалации.

Так что, по крайней, мере мы увидим новые ракетные удары по России, возможно, с использованием ракет «Таурус». Вероятно, мы увидим более агрессивные действия против так называемого «теневого флота».

Эскалация вероятна также из-за сомнений касательно новых пакетов санкций: сторонники жесткой линии снова начнут настаивать на том, что замороженные российские активы должны быть конфискованы», – сказал Меркурис.

«Для сторонников жесткой линии в Европе, которые выступают за полномасштабную конфронтацию с Россией, привлекательность изъятия денег из российских активов не в том, что этих активов хватит еще на много лет. А в том, что это само по себе является масштабным шагом к эскалации. Точно так же, как запуск ракет «Таурус» по Москве – это шаг к эскалации.

То есть, они хотят эскалации. А конфискация активов, запуск ракет – это само по себе играет им на руку.

А России эскалация не нужна. Она не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины и превратилась в конфликт, в который будут вовлечены европейские страны и, возможно, США.

Так что это одна из причин, по которой русские до сих пор действовали с необычайной сдержанностью, несмотря на все эти атаки на их территории.

Они выигрывают войну и продвигаются вперед. А украинцы становятся все более безрассудными в выборе целей для атак», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Будут новые удары по РФ»: европейские «ястребы» закусили удила и взяли курс на эскалацию – Меркурис

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