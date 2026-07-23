На Украине обвинили поляков в трусости: отказались воевать с русскими
Польша могла бы помочь Украине не ржавым военным хламом, а реальным боевым участием в войне, но не рискнула этого делать.
Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У них в 22-м году была возможность объединить вокруг себя европейские силы и оказать помощь Украине не в виде Миг-29 и советских танков, а помочь непосредственно своим военным участием, стать бок о бок и показать, что мы готовы защищать Украину вместе, мы братские народы и тому подобное.
Разумеется, они на это никогда не отважатся. Почему? Потому что они очень сильны бравадой», – считает историк.
Он уничижительно отзывается о заявлениях поляков, которые , указывая на наличие у них американских самолетов и установок «Хаймарс», говорят, что не боятся Россию.
«Мы все по этому поводу смеемся, потому что понимаем, что несколько дронов с этим сделают», – заявил гость эфира.
По его словам, Польша напоминает Францию времен Наполеона III, который грозил мощной армией, но в итоге позорно проиграл войну Пруссии в 1871 году.
Он скептически оценивает шансы поляков справиться с Россией.
«Когда еще в 23-м году проводился в Польше социологический опрос, сколько поляков готовы защищать свою родину в случае нападения, если я не ошибаюсь, там или 60 или 65% сказали, что они не готовы защищать – и в случае нападения поедут в Германию», – непомнил Берендеев.
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