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Украинцы «сгинут, як роса на сонци», если попытаются штурмовать Крым

Елена Острякова.  
24.07.2026 11:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 6947
 
Война, Крым, Россия, Украина


Попытка захвата Крыма со стороны ВСУ маловероятна.

Об этом полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в эфире ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка захвата Крыма со стороны ВСУ маловероятна. Об этом полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в...

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«Это привело бы к полному развалу структур с российской стороны, но это маловероятно. ВСУ уже переправлялись через Днепр и двигались в направлении Крыма, но потом как в воду канули. В настоящее время это не предвидится», – сказал Рейснер.

Он считает, что из-за украинских попыток блокады Крыма «русским приходится нелегко, но, несмотря на это, России все еще удается перебрасывать ресурсы».

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English version :: Читать на английском Украинцы «сгинут, як роса на сонци», если попытаются штурмовать Крым

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