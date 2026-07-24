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Попытка захвата Крыма со стороны ВСУ маловероятна.

Об этом полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в эфире ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это привело бы к полному развалу структур с российской стороны, но это маловероятно. ВСУ уже переправлялись через Днепр и двигались в направлении Крыма, но потом как в воду канули. В настоящее время это не предвидится», – сказал Рейснер.

Он считает, что из-за украинских попыток блокады Крыма «русским приходится нелегко, но, несмотря на это, России все еще удается перебрасывать ресурсы».