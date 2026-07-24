Экс-комбриг: ВСУшников избивают в подвалах, заставляя оформить на себя кредиты

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Украинская армия тотально погрязла в коррупции даже на низовом уровне.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ведь вопрос коррупции не решен. Она тотальная на этих премиях, постоянно видите кейсы. Командир насчитывал премию своей жене, которую он зачислил в часть, которая вообще сидела дома, получала 100 тысяч. И таких вариантов множество», – сказал экс-комбриг.

Кроме того, он рассказал, что имеет практика предоставления отпусков за деньги.

«Вы сидите здесь в селе подальше от фронта, я вам насчитаю на 100 тысяч, поделим их пополам. А те, которые на позиции, они ведь знают, как они «воюют». Они знают, что те, которые должны их поменять, сделать им ротацию, просто переписывают командиру и сидят в селе бухают. А мы погибаем здесь на позициях», – описывает ситуацию офицер.

Сам он утверждает, что якобы нещадно боролся с такого рода явлениями, но при этом демонстрирует удивительную осведомленность о разного рода схемах в армии.

«Не должно быть подвалов, избиений, выбивания денег. Есть такие варианты, что вообще берут, бьют людей, берут на них кредиты, оформляют и затем забирают эти средства. А потом людей списывают где-нибудь. Множество таких вариантов», – резюмировал Козел.

Примечательно, украинское общество демонстрирует по этому поводу удивительную амбивалентность. С одной стороны, коррупцию считают едва ли не главным злом. С другой – уровень доверия к ВСУ, одной из самых, если не самой, учитывая колоссальные финансовые потоки, коррупционных структур, наиболее высокий.