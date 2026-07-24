Фёдоров оборотился Юлией Тимошенко и превратил Зеленского в Ющенко – бежавшая из Крыма журналистка

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Отправленный в отставку министр обороны Украины шантажирует [диктатора] Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявила бежавшая из Крыма после его воссоединения с Россией психолог и журналистка-майданщица Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправленный в отставку министр обороны Украины шантажирует [диктатора] Владимира Зеленского. Об этом в беседе...

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«У меня большая тревога и чувство дежавю, потому что этот шантаж, который я наблюдаю со стороны господина Федорова, это политиканство… Я очень боюсь, что президент пойдет на давление и согласится, потому что тогда мы можем оказаться в ситуации Ющенко – Тимошенко», – сказала Волошина.

Она считает, что Зеленский, согласившись вернуть Федорову должность, покажет свою слабость.

«Кто с ним вообще будет после этого разговаривать?! Неформальным центром силы политическим в стране становится министр обороны. Это очень опасно. И министр обороны, который является любимцем улицы. Мы фактически ставим под сомнение президентскую вертикаль», – говорит крымская перебежчица.

По ее словам, невозможно представить, как смогут сотрудничать Зеленский и Федоров, если последнего восстановят в должности, поскольку конфликт уже заложен внутри власти.

«Это и есть повторение Ющенко-Тимошенко, когда у нас есть два центра власти: прямой, очень слабый, и серый. Это очень опасно. Я бы не хотела это увидеть во время войны», – паникует Волошина.

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