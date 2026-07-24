«Гучно!» – Киев получил в ответ удар 10 ракетами

Михаил Рябов.  
24.07.2026 11:49
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Киев, Украина


Только что примерно 10 ракет поразили цели в Киеве. Украинские источники утверждают, что запуск осуществлялся из Брянской области – взрывы в городе раздались буквально спустя пять минут.

Сначала был удар баллистикой, а затем в сторону Киева полетели гиперзвуковые «Цирконы». Сейчас над городом поднимаются столбы дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только что примерно 10 ракет поразили цели в Киеве. Украинские источники утверждают, что запуск...

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«Алаверды, так сказать», – комментирует удар военкор Андрей Союстов, намекая на ответ за ночной налет украинских дронов на Россию.

В соцсетях киевляне выражают опасения, что дневные удары по городу теперь могут стать нормой (до этого ВС РФ били по укро-столице в ночное время из гуманных соображений). Другие тревожатся, что нынешний залп может быть лишь разогревом перед более масштабной атакой вечером.

Интересно, что в Киеве должна была находиться американка Лора Лумер, которую украинская пропаганда преподносит как «любимого блогера Трампа». Украинские чиновники пару дней возили Лумер по местам разрушений – призывая показать MAGA-аудитории следы «российской агрессии».

«Интересно, Лора Лумер еще не успела уехать из Киева. Тут прилетели подтверждения, что Россия – враг и страна-террорист», – с надеждой на заокеанских хозяев пишет пропагандистка обслуживающего Банковую телеканала «1+1» Юлия Кириенко.

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