«Гучно!» – Киев получил в ответ удар 10 ракетами
Только что примерно 10 ракет поразили цели в Киеве. Украинские источники утверждают, что запуск осуществлялся из Брянской области – взрывы в городе раздались буквально спустя пять минут.
Сначала был удар баллистикой, а затем в сторону Киева полетели гиперзвуковые «Цирконы». Сейчас над городом поднимаются столбы дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Алаверды, так сказать», – комментирует удар военкор Андрей Союстов, намекая на ответ за ночной налет украинских дронов на Россию.
В соцсетях киевляне выражают опасения, что дневные удары по городу теперь могут стать нормой (до этого ВС РФ били по укро-столице в ночное время из гуманных соображений). Другие тревожатся, что нынешний залп может быть лишь разогревом перед более масштабной атакой вечером.
Интересно, что в Киеве должна была находиться американка Лора Лумер, которую украинская пропаганда преподносит как «любимого блогера Трампа». Украинские чиновники пару дней возили Лумер по местам разрушений – призывая показать MAGA-аудитории следы «российской агрессии».
«Интересно, Лора Лумер еще не успела уехать из Киева. Тут прилетели подтверждения, что Россия – враг и страна-террорист», – с надеждой на заокеанских хозяев пишет пропагандистка обслуживающего Банковую телеканала «1+1» Юлия Кириенко.
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