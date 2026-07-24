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Только что примерно 10 ракет поразили цели в Киеве. Украинские источники утверждают, что запуск осуществлялся из Брянской области – взрывы в городе раздались буквально спустя пять минут.

Сначала был удар баллистикой, а затем в сторону Киева полетели гиперзвуковые «Цирконы». Сейчас над городом поднимаются столбы дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алаверды, так сказать», – комментирует удар военкор Андрей Союстов, намекая на ответ за ночной налет украинских дронов на Россию.

В соцсетях киевляне выражают опасения, что дневные удары по городу теперь могут стать нормой (до этого ВС РФ били по укро-столице в ночное время из гуманных соображений). Другие тревожатся, что нынешний залп может быть лишь разогревом перед более масштабной атакой вечером.

Интересно, что в Киеве должна была находиться американка Лора Лумер, которую украинская пропаганда преподносит как «любимого блогера Трампа». Украинские чиновники пару дней возили Лумер по местам разрушений – призывая показать MAGA-аудитории следы «российской агрессии».