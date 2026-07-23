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Вступив в войну с Россией, Украина шагнула в неизвестность.

Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил заявил списанный из ВСУ дронщик Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, сможет ли украинская армия стать в будущем фронтменом, который выведет страну в лидеры мировой экономики.

«Если фантазировать, то можно сказать, что способна, но это будет все-таки больше фантазия. Это очень сложный путь. И действительно в армии присутствует такой очень отрицательный элемент, как коррупция. Она на многих ступенях существует», – признал Кузоконь.

Он добавил, что стратегического видения войны у руководства нет.