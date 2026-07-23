Списанный дронщик ВСУ: «Люблю повторять эту фразу Гитлера»
Вступив в войну с Россией, Украина шагнула в неизвестность.
Об этом в эфире украинского журналиста Юрия Коновальчука, соратника по либертарианским взглядам бежавшего в США и уже покойного киевского миллионера Геннадия Балашова, заявил заявил списанный из ВСУ дронщик Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, сможет ли украинская армия стать в будущем фронтменом, который выведет страну в лидеры мировой экономики.
«Если фантазировать, то можно сказать, что способна, но это будет все-таки больше фантазия. Это очень сложный путь. И действительно в армии присутствует такой очень отрицательный элемент, как коррупция. Она на многих ступенях существует», – признал Кузоконь.
Он добавил, что стратегического видения войны у руководства нет.
«Потому что война – это очень сложный процесс. Не просто сложный, а это процесс в любом виде со многими неизвестными.
То есть, как говорил Адольф Алоизович, ему эту фразу приписывают, я ее люблю очень повторять. Ее Гитлер на самом деле говорил, что начать войну – это все равно, что открыть дверь в совершенно темную комнату и сделать туда шаг. Что будет дальше, никто не знает.
И это правда, потому что в войне, тем более в современной войне, в информационный век, когда технологии очень быстро развиваются, многие факторы влияют на ход событий, что спрогнозировать их с какой-либо большой вероятностью невозможно», – рассуждал Кузоконь.
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