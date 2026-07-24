Австрийский офицер: Взамен «Анкориджа» русские выдвинули более жёсткие условия

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Россия может рассчитывать на успешные для себя переговоры с США по украинскому конфликту, потому что американцы сейчас попали в ловушку в Иране.

Об этом австрийский историк, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в эфире ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все еще есть надежда привлечь американцев на свою сторону, потому что американцы ищут выход прямо сейчас. Они оказались в ловушке в Иране. А русские прямо сейчас закрутили гайки. Они сказали, что им мало иметь просто Донбасс, они рассматривают возможность введения буферных зон в Сумах и Харькове. Теперь это будет исходной позицией на возможной второй серии переговоров», – сказал Рейснер.

Он считает: Украина должна признать, что не сможет вернуть регионы, занятые армией России.

«Зеленский сейчас поедет в США, чтобы прояснить: мы поняли, мы не можем вернуть все назад, но мы хотим справедливого прекращения огня», – сказал Рейснер.

Он надеется, что перемирие будет заключено до конца года «из-за взаимного истощения сторон», но признает, что позиции Украины слабее.