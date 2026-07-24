Австрийский офицер: Взамен «Анкориджа» русские выдвинули более жёсткие условия
Россия может рассчитывать на успешные для себя переговоры с США по украинскому конфликту, потому что американцы сейчас попали в ловушку в Иране.
Об этом австрийский историк, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил в эфире ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все еще есть надежда привлечь американцев на свою сторону, потому что американцы ищут выход прямо сейчас. Они оказались в ловушке в Иране. А русские прямо сейчас закрутили гайки. Они сказали, что им мало иметь просто Донбасс, они рассматривают возможность введения буферных зон в Сумах и Харькове. Теперь это будет исходной позицией на возможной второй серии переговоров», – сказал Рейснер.
Он считает: Украина должна признать, что не сможет вернуть регионы, занятые армией России.
«Зеленский сейчас поедет в США, чтобы прояснить: мы поняли, мы не можем вернуть все назад, но мы хотим справедливого прекращения огня», – сказал Рейснер.
Он надеется, что перемирие будет заключено до конца года «из-за взаимного истощения сторон», но признает, что позиции Украины слабее.
«У Украины есть ахиллесова пята. Это количество ракет «Патриот». Мы слышали, что Украина получит лицензию на их производство. Но можно задать вопрос, почему США уже сейчас не поставляют двухзначное количество «Патриотов» – 40-50 штук», – сказал Рейснер.
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