У Зе-политолога мандраж: «Стране грозит двоевластие»

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Для [диктатора] Владимира Зеленского внутриполитическая ситуация еще не стала катастрофической, но становится все сложнее.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт, затрагивая тему конфликта между уволенным министром обороны Михаилом Федоровым и Зеленским, заметил, что ситуация патовая. Он предложил представить ситуацию, когда Зеленский «под давлением улицы и ультиматумов самого Федорова» возвращает того на должноть.

«Тогда возникает ситуация, когда в стране будут два центра власти. Один – президент, другой – министр обороны. Якобы далеко не главная фигура, не премьер-министр, но его будут воспринимать как победителя, Зеленского – как проигравшую сторону. Вернуться в ситуацию, которая была неделю назад, уже не удастся. Это уже будут совсем другие отношения между ними. И это запрограммированный конфликт. Тут вопрос, когда снова между ними начнется борьба. Я думаю, Зеленский это понимает, поэтому вариант возвращения на должность министра обороны крайне маловероятен», – считает политолог.

Лучшим вариантом для Зеленского он считает, если Федоров останется в команде, но на другой должности, но не исключает, что договориться не смогут, и «картонный майдан» продолжится.