Закону от 1994 года – конец? Как Кишинев кошмарит Гагаузию – и к чему готовится Комрат

Решение Конституционного суда Молдовы от 9 июля о демонтаже прав Гагаузии и попытки Кишинева навязать региону выборы по партийным спискам поставили автономию перед выбором.

Пошедшая на «вынужденные» консультации с местными властями Майя Санду не изменила жесткого курса PAS, и теперь Комрат готовится к III Чрезвычайному съезду гагаузского народа.

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О том, к чему приведет эта эскалация и что она означает для Тирасполя, говорим с приднестровским политологом Андреем Сафоновым.

– Кишинев разбил правовые основы Гагаузской автономии, которые выстраивались много лет, новый премьер Василе Тофан уже подтвердил линию на сокращение прав Комрата. При этом власти были вынуждены пойти на имитацию консультаций с автономией. Сейчас в регионе зреет ответ – чрезвычайный съезд гагаузского народа. Чего ждать от съезда, есть ли у Комрата рычаги, чтобы переломить ситуацию?

– Главная идея сандунистского режима – вытравить из памяти людей то, что решение 32-летней давности о создании Гагаузской автономии было именно политическим, компромиссным решением, призванным урегулировать отношения между Комратом и Кишиневом. Сандунисты умышленно делают вид, что не знают об этом. И даже не понимают, как такое могло произойти. И в ложном удивлении от этого они решили сломать автономию. К тому же, если исходить из плана поглощения бывшей МССР Румынией, ликвидация Гагаузии сандунистам, Бухаресту и «ястребам» из Брюсселя крайне нужна. Чтобы никто не выступил против, опираясь на нежелание автономного, федеративного и еще какого угодно образования идти в Румынию. Гагаузы, разумеется, будут сопротивляться. В том числе, созывая Чрезвычайный съезд гагаузского народа, где у администрации Майи Санду нет шансов повести за собой гагаузов. Но нужно понимать, что сандунисты будут выделять ядро коллаборантов-пропагандистов из числа прикормленных грантоедов, а заодно на наиболее твердых борцов за права гагаузов могут обрушиться репрессии. Падение Гагаузии не должно произойти еще и потому, что окрыленные возможным успехом прорумынские националисты с утроенной силой обрушились бы на Приднестровье.

Стойкость Гагаузии сегодня, как и всегда, – это и фактор поддержки ПМР. Будем надеяться, что Россия и Турция не останутся в стороне.

– Официальный Кишинев неоднократно давал понять, что диалога с официальным Комратом быть не может. С чем связано внезапное решение Санду сесть за стол переговоров с гагаузскими примарами? Кто–то вмешался в ситуацию?