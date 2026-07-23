Закону от 1994 года – конец? Как Кишинев кошмарит Гагаузию – и к чему готовится Комрат

София Русу.  
23.07.2026 23:55
  (Мск) , Тирасполь
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Беспредел, Гагаузия, Дзен, Дискриминация, Интервью, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Приднестровье, Произвол, Россия, Скандал


Решение Конституционного суда Молдовы от 9 июля о демонтаже прав Гагаузии и попытки Кишинева навязать региону выборы по партийным спискам поставили автономию перед выбором.

Пошедшая на «вынужденные» консультации с местными властями Майя Санду не изменила жесткого курса PAS, и теперь Комрат готовится к III Чрезвычайному съезду гагаузского народа.

Решение Конституционного суда Молдовы от 9 июля о демонтаже прав Гагаузии и попытки Кишинева...

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О том, к чему приведет эта эскалация и что она означает для Тирасполя, говорим с приднестровским политологом Андреем Сафоновым. 

Кишинев разбил правовые основы Гагаузской автономии, которые выстраивались много лет, новый премьер Василе Тофан уже подтвердил линию на сокращение прав Комрата. При этом власти были вынуждены пойти на имитацию консультаций с автономией. Сейчас в регионе зреет ответчрезвычайный съезд гагаузского народа. Чего ждать от съезда, есть ли у Комрата рычаги, чтобы переломить ситуацию?

– Главная идея сандунистского режима – вытравить из памяти людей то, что решение 32-летней давности о создании Гагаузской автономии было именно политическим, компромиссным решением, призванным урегулировать отношения между Комратом и Кишиневом. Сандунисты умышленно делают вид, что не знают об этом. И даже не понимают, как такое могло произойти. И в ложном удивлении от этого они решили сломать автономию.

К тому же, если исходить из плана поглощения бывшей МССР Румынией, ликвидация Гагаузии сандунистам, Бухаресту и «ястребам» из Брюсселя крайне нужна. Чтобы никто не выступил против, опираясь на нежелание автономного, федеративного и еще какого угодно образования идти в Румынию.

Гагаузы, разумеется, будут сопротивляться. В том числе, созывая Чрезвычайный съезд гагаузского народа, где у администрации Майи Санду нет шансов повести за собой гагаузов. Но нужно понимать, что сандунисты будут выделять ядро коллаборантов-пропагандистов из числа прикормленных грантоедов, а заодно на наиболее твердых борцов за права гагаузов могут обрушиться репрессии.

Падение Гагаузии не должно произойти еще и потому, что окрыленные возможным успехом прорумынские националисты с утроенной силой обрушились бы на Приднестровье.
Стойкость Гагаузии сегодня, как и всегда, – это и фактор поддержки ПМР. Будем надеяться, что Россия и Турция не останутся в стороне.

Официальный Кишинев неоднократно давал понять, что диалога с официальным Комратом быть не может. С чем связано внезапное решение Санду сесть за стол переговоров с гагаузскими примарами? Ктото вмешался в ситуацию?

– Администрация Майи Санду несамостоятельна. Ее рукой водят аппаратчики из ЕС. Они могут рассуждать так: то, что вы в Кишиневе душите пророссийских гагаузов – это правильно. Но то, что вы это делаете так тупо, по-деревенски, – вот это не по-европейски! Усадите их за стол, напоите кофе, но серьезных уступок не делайте. Или ЕС за вас их сделает, чтобы они не Москве, а Брюсселю спасибо говорили.

Логика евросоюзников может быть такой. Но есть и то, что делает сам Кишинев. А именно: сандунисты желают противопоставить центральные власти Гагаузии примарам населенных пунктов автономии, расколоть их – и таким образом выставить «центральников» не представляющими интересов гагаузского народа. И пиарить это через свои СМИ и коллаборантов-пропагандистов. В итоге попытаться свергнуть центральные власти автономии.

Гагаузы не клюнут, я думаю, на эти примитивные заготовки.

Кстати, на предстоящий Чрезвычайный съезд гагаузского народа было бы рационально пригласить и иностранных дипломатов, включая послов России и Турции.

Какие выводы из демонтажа гагаузской автономии нужно сделать Тирасполю?

– Демонтаж Гагаузии еще не состоялся, хотя попытка идет вовсю. Будем надеяться, что в итоге она сорвется.

Что касается влияния всего этого на ПМР, то вывод ясен: никакого отказа от независимости быть не может. Стоит проявить слабость и глупость, как нас лишат всех прав. И отдадут под жестокую власть националистов, для которых террорист Илашку – герой. А нам этого точно не надо!

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English version :: Читать на английском Закону от 1994 года – конец? Как Кишинев кошмарит Гагаузию – и к чему готовится Комрат

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