Закону от 1994 года – конец? Как Кишинев кошмарит Гагаузию – и к чему готовится Комрат
Решение Конституционного суда Молдовы от 9 июля о демонтаже прав Гагаузии и попытки Кишинева навязать региону выборы по партийным спискам поставили автономию перед выбором.
Пошедшая на «вынужденные» консультации с местными властями Майя Санду не изменила жесткого курса PAS, и теперь Комрат готовится к III Чрезвычайному съезду гагаузского народа.
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О том, к чему приведет эта эскалация и что она означает для Тирасполя, говорим с приднестровским политологом Андреем Сафоновым.
– Кишинев разбил правовые основы Гагаузской автономии, которые выстраивались много лет, новый премьер Василе Тофан уже подтвердил линию на сокращение прав Комрата. При этом власти были вынуждены пойти на имитацию консультаций с автономией. Сейчас в регионе зреет ответ – чрезвычайный съезд гагаузского народа. Чего ждать от съезда, есть ли у Комрата рычаги, чтобы переломить ситуацию?
– Главная идея сандунистского режима – вытравить из памяти людей то, что решение 32-летней давности о создании Гагаузской автономии было именно политическим, компромиссным решением, призванным урегулировать отношения между Комратом и Кишиневом. Сандунисты умышленно делают вид, что не знают об этом. И даже не понимают, как такое могло произойти. И в ложном удивлении от этого они решили сломать автономию.
К тому же, если исходить из плана поглощения бывшей МССР Румынией, ликвидация Гагаузии сандунистам, Бухаресту и «ястребам» из Брюсселя крайне нужна. Чтобы никто не выступил против, опираясь на нежелание автономного, федеративного и еще какого угодно образования идти в Румынию.
Гагаузы, разумеется, будут сопротивляться. В том числе, созывая Чрезвычайный съезд гагаузского народа, где у администрации Майи Санду нет шансов повести за собой гагаузов. Но нужно понимать, что сандунисты будут выделять ядро коллаборантов-пропагандистов из числа прикормленных грантоедов, а заодно на наиболее твердых борцов за права гагаузов могут обрушиться репрессии.
Падение Гагаузии не должно произойти еще и потому, что окрыленные возможным успехом прорумынские националисты с утроенной силой обрушились бы на Приднестровье.
Стойкость Гагаузии сегодня, как и всегда, – это и фактор поддержки ПМР. Будем надеяться, что Россия и Турция не останутся в стороне.
– Официальный Кишинев неоднократно давал понять, что диалога с официальным Комратом быть не может. С чем связано внезапное решение Санду сесть за стол переговоров с гагаузскими примарами? Кто–то вмешался в ситуацию?
– Администрация Майи Санду несамостоятельна. Ее рукой водят аппаратчики из ЕС. Они могут рассуждать так: то, что вы в Кишиневе душите пророссийских гагаузов – это правильно. Но то, что вы это делаете так тупо, по-деревенски, – вот это не по-европейски! Усадите их за стол, напоите кофе, но серьезных уступок не делайте. Или ЕС за вас их сделает, чтобы они не Москве, а Брюсселю спасибо говорили.
Логика евросоюзников может быть такой. Но есть и то, что делает сам Кишинев. А именно: сандунисты желают противопоставить центральные власти Гагаузии примарам населенных пунктов автономии, расколоть их – и таким образом выставить «центральников» не представляющими интересов гагаузского народа. И пиарить это через свои СМИ и коллаборантов-пропагандистов. В итоге попытаться свергнуть центральные власти автономии.
Гагаузы не клюнут, я думаю, на эти примитивные заготовки.
Кстати, на предстоящий Чрезвычайный съезд гагаузского народа было бы рационально пригласить и иностранных дипломатов, включая послов России и Турции.
– Какие выводы из демонтажа гагаузской автономии нужно сделать Тирасполю?
– Демонтаж Гагаузии еще не состоялся, хотя попытка идет вовсю. Будем надеяться, что в итоге она сорвется.
Что касается влияния всего этого на ПМР, то вывод ясен: никакого отказа от независимости быть не может. Стоит проявить слабость и глупость, как нас лишат всех прав. И отдадут под жестокую власть националистов, для которых террорист Илашку – герой. А нам этого точно не надо!
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