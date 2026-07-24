Бывший советник Байдена рассказал, как администрация Белого дома экспериментировала с ВСУ
Администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила 1,5 млрд долларов на обеспечение ВСУ беспилотниками.
Об этом бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на подкасте «Долгая игра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы начали экспериментировать еще в 2022 году и стали выделять ресурсы и финансирование на поддержку разработки новых технологий. В том числе, беспилотников для Украины.
Но только после неудачного контрнаступления в 2023 году мы всерьез задумались о том, что Украине нужно технологическое преимущество, чтобы выиграть войну», – сказал Салливан.
По его словам, многие в Пентагоне были против обеспечения Украины дронами, выступая за более традиционные виды вооружений.
«Осенью 2023-го мы собрали кабинет министров в ситуационной комнате, чтобы запустить то, что мы назвали технологическим спринтом для Украины. Его цель заключалась в том, чтобы предоставить Украине финансирование и компоненты для разработки собственных беспилотников и ракет.
Мы пригласили в Белый дом лидеров отрасли и поручили нашей команде ежедневно заниматься этим вопросом. Такова была наша концепция технологического спринта», – сказал Салливан.
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