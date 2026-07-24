Укро-депутат: «Наше окно возможностей закрывается. Будет кошмар от русских»

Игорь Шкапа.  
24.07.2026 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 44
 
Дзен


Отставка Михаила Федорова приведет к тому, что новое руководство Минобороны Украины будет вникать в курс дела несколько месяцев.

Об этом в интервью львовскому ТВ заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставка Михаила Федорова приведет к тому, что новое руководство Минобороны Украины будет вникать в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«А окно возможностей, которое сейчас есть, – это лето и ранняя осень. Потом будет блэкаут, затем будет точно кошмар со стороны русских. И мы просто потеряем наращивание темпов наших оборонных способностей, которые сейчас происходили, в частности, благодаря Михаилу Альбертовичу [Федорову] с ошибками. Но при новом министре эти ошибки просто будут переизобретаться, как у нас было не раз», – сказала депутат.

По ее словам, генерал СБУ Евгений Хмара, которого назначили и.о. министра обороны, не имеет опыта руководства такой структурой.

«Федоров имел. Он в Кабмине инициативно принимал не один оборонный
и в определенной степени даже подменял собой Министерство обороны», – заявила Безуглая.

English version :: Читать на английском Укро-депутат: «Наше окно возможностей закрывается. Будет кошмар от русских»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора