Укро-депутат: «Наше окно возможностей закрывается. Будет кошмар от русских»

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Отставка Михаила Федорова приведет к тому, что новое руководство Минобороны Украины будет вникать в курс дела несколько месяцев.

Об этом в интервью львовскому ТВ заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А окно возможностей, которое сейчас есть, – это лето и ранняя осень. Потом будет блэкаут, затем будет точно кошмар со стороны русских. И мы просто потеряем наращивание темпов наших оборонных способностей, которые сейчас происходили, в частности, благодаря Михаилу Альбертовичу [Федорову] с ошибками. Но при новом министре эти ошибки просто будут переизобретаться, как у нас было не раз», – сказала депутат.

По ее словам, генерал СБУ Евгений Хмара, которого назначили и.о. министра обороны, не имеет опыта руководства такой структурой.