Укро-депутат: «Наше окно возможностей закрывается. Будет кошмар от русских»
Отставка Михаила Федорова приведет к тому, что новое руководство Минобороны Украины будет вникать в курс дела несколько месяцев.
Об этом в интервью львовскому ТВ заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А окно возможностей, которое сейчас есть, – это лето и ранняя осень. Потом будет блэкаут, затем будет точно кошмар со стороны русских. И мы просто потеряем наращивание темпов наших оборонных способностей, которые сейчас происходили, в частности, благодаря Михаилу Альбертовичу [Федорову] с ошибками. Но при новом министре эти ошибки просто будут переизобретаться, как у нас было не раз», – сказала депутат.
По ее словам, генерал СБУ Евгений Хмара, которого назначили и.о. министра обороны, не имеет опыта руководства такой структурой.
«Федоров имел. Он в Кабмине инициативно принимал не один оборонный
и в определенной степени даже подменял собой Министерство обороны», – заявила Безуглая.
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