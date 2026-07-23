К зиме Украина нанесёт удары по российским ТЭЦ и складам – Коц прогнозирует «огромное количество недовольных»
Осознавая, что на поле боя успехов им не видать, бандеровцы перешли к террору российской инфраструктуры, а ближе к холодам наверняка начнут наносить удары по ТЭЦ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник, понимая, что на линии боевого соприкосновения у него все очень тоскливо, и остановить наше продвижение не могут, он делает ставку на изнашивание нашей гражданской инфраструктуры.
Вот было топливо, потом пошел мелкий-средний бизнес, товарооборот нарушить по стране, нарушить прекрасно выстроенную логистическую цепочку, но совершенно незащищенную.
Дальше, я думаю, будут бить и по другим маркетплейсам, по складам, и по почте. Также будут бить по теплоэлектроцентралям ближе к зиме, то есть нас будут пытаться измотать», – сказал Коц.
«И ставка в основном не на то, что у нас кончится бензин, и мы тут умрем от голода. Конечно, такого не будет. Ставка на то, что в России появится огромное количество недовольных людей, обанкротившихся в силу объективных причин сгоревшего склада.
Людей, которые полагали, что их война обойдет стороной, но вот она пришла практически на порог. Уже не ударами по НПЗ, а ударом по собственному кошельку – это ощущается намного болезненнее, чем новости о том, что бензин подорожал», – добавил военкор.
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