К зиме Украина нанесёт удары по российским ТЭЦ и складам – Коц прогнозирует «огромное количество недовольных»

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Осознавая, что на поле боя успехов им не видать, бандеровцы перешли к террору российской инфраструктуры, а ближе к холодам наверняка начнут наносить удары по ТЭЦ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник, понимая, что на линии боевого соприкосновения у него все очень тоскливо, и остановить наше продвижение не могут, он делает ставку на изнашивание нашей гражданской инфраструктуры. Вот было топливо, потом пошел мелкий-средний бизнес, товарооборот нарушить по стране, нарушить прекрасно выстроенную логистическую цепочку, но совершенно незащищенную. Дальше, я думаю, будут бить и по другим маркетплейсам, по складам, и по почте. Также будут бить по теплоэлектроцентралям ближе к зиме, то есть нас будут пытаться измотать», – сказал Коц.