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Президент США Дональд Трамп давит теперь только на Россию, потому что не может давить на Украину.

Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Трамп вообще действует в этой войне с точки зрения того, что нужно давить на воюющие стороны с целью заставить их прекратить войну. Но давить на Украину сейчас нет ни инструментов, ни возможностей. Украину нечем пугать с американской позиции: мы не получаем американской помощи, противоракет. Нет ничего, что можно было бы у нас забрать, чтобы мы поступились своими интересами. Все, что остается Дональду Трампу – это давить на Россию с нашей помощью», – утверждает Портников.

Боевой педераст технично забыл, что США предоставляют Украине разведданные и связь «Старлинк». Он уверяет, что Трамп «всегда корректировал свою позицию в российскую сторону».