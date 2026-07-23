Трамп уже не может давить на Украину! – гей-бандеровец дурачил евреев в эфире

Елена Острякова.  
23.07.2026 22:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 416
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп давит теперь только на Россию, потому что не может давить на Украину.

Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил израильскому «Лучшему радио»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп давит теперь только на Россию, потому что не может давить...

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«Я думаю, что Трамп вообще действует в этой войне с точки зрения того, что нужно давить на воюющие стороны с целью заставить их прекратить войну.

Но давить на Украину сейчас нет ни инструментов, ни возможностей. Украину нечем пугать с американской позиции: мы не получаем американской помощи, противоракет. Нет ничего, что можно было бы у нас забрать, чтобы мы поступились своими интересами. Все, что остается Дональду Трампу – это давить на Россию с нашей помощью», – утверждает Портников.

Боевой педераст технично забыл, что США предоставляют Украине разведданные и связь «Старлинк». Он уверяет, что Трамп «всегда корректировал свою позицию в российскую сторону».

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