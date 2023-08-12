50-летние ВСУшники массово отказываются идти на смерть

Вадим Москаленко .  
12.08.2023 00:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 146
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В сильно «постаревшей» украинской армии пожилые мобилизованные нашли юридически грамотный способ уклониться от смертоносных штурмов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сильно «постаревшей» украинской армии пожилые мобилизованные нашли юридически грамотный способ уклониться от смертоносных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На фронт присылают новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет. И их регулярно отправляют в бой, не предоставляя даже нескольких дней обучения.

Многие при этом, после первого же боя, понимая, с чем они сталкиваются, пишут отказ от участия в боевых действиях, и никакая ответственность их не пугает.

Тут надо отметить, что такая бумага не несёт за собой никаких юридических последствий, потому что это вроде как и не дезертирство, и посадить за это нельзя. Но люди в бой идти отказываются», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что по этой причине боевые подразделения ВСУ вынуждены воевать без ротации и отпусков.

«Понятно, что не все, что есть и боевые, мотивированные подразделения, которые пытаются что-то сделать на передовой. Но, тем не менее, в украинских войсках начало появляться такое явление.

Есть жалобы, что на фронте воюют одни и те же бригады, и люди не выводятся с передовой по полгода и более. То есть, отсутствует ротация», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть