50-летние ВСУшники массово отказываются идти на смерть
В сильно «постаревшей» украинской армии пожилые мобилизованные нашли юридически грамотный способ уклониться от смертоносных штурмов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На фронт присылают новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет. И их регулярно отправляют в бой, не предоставляя даже нескольких дней обучения.
Многие при этом, после первого же боя, понимая, с чем они сталкиваются, пишут отказ от участия в боевых действиях, и никакая ответственность их не пугает.
Тут надо отметить, что такая бумага не несёт за собой никаких юридических последствий, потому что это вроде как и не дезертирство, и посадить за это нельзя. Но люди в бой идти отказываются», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что по этой причине боевые подразделения ВСУ вынуждены воевать без ротации и отпусков.
«Понятно, что не все, что есть и боевые, мотивированные подразделения, которые пытаются что-то сделать на передовой. Но, тем не менее, в украинских войсках начало появляться такое явление.
Есть жалобы, что на фронте воюют одни и те же бригады, и люди не выводятся с передовой по полгода и более. То есть, отсутствует ротация», – добавил военкор.
Спасибо!
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