В сильно «постаревшей» украинской армии пожилые мобилизованные нашли юридически грамотный способ уклониться от смертоносных штурмов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронт присылают новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет. И их регулярно отправляют в бой, не предоставляя даже нескольких дней обучения.

Многие при этом, после первого же боя, понимая, с чем они сталкиваются, пишут отказ от участия в боевых действиях, и никакая ответственность их не пугает.

Тут надо отметить, что такая бумага не несёт за собой никаких юридических последствий, потому что это вроде как и не дезертирство, и посадить за это нельзя. Но люди в бой идти отказываются», – сказал Коц.