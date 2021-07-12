«И больше о нем нечего сказать». Сергей Мардан жестко высказался по поводу эффективности российской внешней политики

12.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Публицист Сергей Мардан в эфире радио «Комсомольская правда» жестко высказался по поводу российской внешней политики. Поводом стал недавний мерзкий инцидент: на спортивных сборах по дзюдо в селе Бултан Соготту в Киргизии девятилетнего русского мальчика по имени Иван (гражданин Киргизии) две недели толпой избивали сверстники за то, что он русский и не верит в Аллаха.

Мардана возмутила реакция российских служб, отвечающих за внешнюю политику, в этом инциденте.

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«Дети даже не как пластилин, они как зеркало, – заявил он. – Они отражают то, что видят, слушают, знают. Если они его идентифицировали как чужого, это значит, что они на этом выросли (…) Но возникает другой вопрос, абсолютно традиционный. А наш МИД и специальные структуры МИДа, они как-нибудь отреагировали на эту историю? История-то резонансная. Как отреагировал МИД? Никак. Ну, точнее, есть такая структура, Россотрудничество, которую возглавляет внук Примакова – собственно, на этом можно поставить точку, больше там нечего рассказать. Ну, они отправили какого-то специального человека пообщаться с мамой этого ребенка. Всё. Всё! « Они следят за происходящим » – и что? Какая реакция?»

Реакция Русского дома в Бишкеке (филиал Россотрудничества в Киргизии) на это событие действительно оказалась сдержанной. Представительство выразило обеспокоенность по поводу события только 11 июля, после того, как новость разлетелась по СМИ и получила огромный резонанс – хотя мальчик вернулся со сборов 23 июня, три недели назад. Руководитель отделения «Россотра» в Бишкеке Виктор Нефедов «взял дело под личный контроль». В чем заключается контроль, и что намерено предпринять Россотрудничество, не сообщается. Хотя именно Россотрудничество отвечает за дела соотечественников за рубежом. Тем не менее, реакция на этот вопиющий случай ксенофобии оказалась сдержанной и поздней. Что и возмутило Сергея Мардана.

«Как союзник может получать деньги, как союзник может получать оружие, если внутри его политических границ никакой мягкой силы, никакой умной силы нет. Если никто не демонстрирует лояльность на бытовом уровне». – продолжил он, – «Мы постоянно говорим, ах, проклятые американцы, вот, они покупают, они добиваются, а вам-то кто мешает? Вы что, не могли научиться за столько лет покупать лояльность? Да, метод кнута и пряника. Во всем мире так работает».

Ранее СМИ сообщили также, что избиения Ивана происходили с ведома тренера, который не вмешивался в происходящее и не сообщал о побоях даже родителям. Ребенок после неоднократных избиений страдает от головных болей и « начал цитировать Коран ».