Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько

Максим Столяров.  
27.07.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1555
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Нанеся удар по иранскому судну в Каспийском море, Зеленский навредил американской дипломатии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нанеся удар по иранскому судну в Каспийском море, Зеленский навредил американской дипломатии. Об этом...

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«Украина зачем-то ударила по торговому судну Ирана в Каспийском море. Зачем ударила? Глава Министерства иностранных дел Ирана сказал, что они ответят. Чем ответят, как ответят, куда ответят?», – спросил ведущий.

«Зеленский провел эту акцию для того, чтобы угодить Трампу в преддверии своего визита в Вашингтон. Он посетит церемонию похорон сенатора Грэма, а затем проведет переговоры с Трампом.

И, видимо, чтобы показать Трампу, что он тоже воюет против Ирана, он на такую акцию пошел.

Но тут тройная ошибка. Во-первых, Трампу сейчас как раз-таки обострение с Ираном не нужно. Последние два дня американцы через посредников добиваются от Ирана перемирия, чтобы, видимо, перегруппировать свои силы.

Потому что американские военные не очень хорошо относятся к идее долгосрочной кампании. В итоге, Зеленский нанёс вред американской дипломатии.

Второе – само заявление Зеленского о том, что Иран оказывает России поддержку оружием, и поэтому мы ударили по судну Ирана. Но в такой логике Россия должна просто разбомбить всю Европу и сами США, которые оказывают поддержку Украине», – отметил Пилько.

«Ну и в-третьих –реакция Ирана может быть крайне негативной. Я не знаю, есть ли смысл Ирану бить по Украине, там и Россия справляется. Но возможен ответ Ирана по европейским союзникам Украины, которые поставляют ей дроны.

К тому же, американская авиация, уклоняясь от иранских ударов, стала базироваться на аэродромах Болгарии и Румынии.

Если Иран нанесёт удар по странам НАТО, это будет интересный прецедент. Если США, представляющие собой 80% всего потенциала НАТО, с Ираном справиться не могут.

Поэтому тут Владимир Александрович погорячился, и сам себе навредил», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько

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