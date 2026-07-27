Напав на иранское судно, Зеленский совершил тройную ошибку – Пилько
Нанеся удар по иранскому судну в Каспийском море, Зеленский навредил американской дипломатии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина зачем-то ударила по торговому судну Ирана в Каспийском море. Зачем ударила? Глава Министерства иностранных дел Ирана сказал, что они ответят. Чем ответят, как ответят, куда ответят?», – спросил ведущий.
«Зеленский провел эту акцию для того, чтобы угодить Трампу в преддверии своего визита в Вашингтон. Он посетит церемонию похорон сенатора Грэма, а затем проведет переговоры с Трампом.
И, видимо, чтобы показать Трампу, что он тоже воюет против Ирана, он на такую акцию пошел.
Но тут тройная ошибка. Во-первых, Трампу сейчас как раз-таки обострение с Ираном не нужно. Последние два дня американцы через посредников добиваются от Ирана перемирия, чтобы, видимо, перегруппировать свои силы.
Потому что американские военные не очень хорошо относятся к идее долгосрочной кампании. В итоге, Зеленский нанёс вред американской дипломатии.
Второе – само заявление Зеленского о том, что Иран оказывает России поддержку оружием, и поэтому мы ударили по судну Ирана. Но в такой логике Россия должна просто разбомбить всю Европу и сами США, которые оказывают поддержку Украине», – отметил Пилько.
«Ну и в-третьих –реакция Ирана может быть крайне негативной. Я не знаю, есть ли смысл Ирану бить по Украине, там и Россия справляется. Но возможен ответ Ирана по европейским союзникам Украины, которые поставляют ей дроны.
К тому же, американская авиация, уклоняясь от иранских ударов, стала базироваться на аэродромах Болгарии и Румынии.
Если Иран нанесёт удар по странам НАТО, это будет интересный прецедент. Если США, представляющие собой 80% всего потенциала НАТО, с Ираном справиться не могут.
Поэтому тут Владимир Александрович погорячился, и сам себе навредил», – подытожил он.
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