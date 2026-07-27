Садист из ВСУ: «Пора отказаться от Донбасса. Украина стала дурдомом – мы дошли до уровня Кашпировского»

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Украине лучше смириться с потерей территорий.

Об этом в беседе с журналисткой Марией Довбенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, если положить миллионов пять украинцев, то, может, и отобьем. Но стоит ли этого того? Мы потеряли почти 20% международно признанной территории. И потеряли минимум 45% населения за независимость, то есть вдвое больше, чем территорий», – сказал Друзенко.

Он напомнил, что демографическая ситуация на Украине худшая в мире, смертность в разы превышает рождаемость, указывая, что нужно думать не о территориях, а сохранении потенциала. По его мнению, так поступали бы государственники, тогда как генералы требуют держаться до последнего.

«Вот почему я боюсь генералов у власти», – отметил Друзенко.

Он добавил, что, с точки зрения военной логики, остающиеся по контролем Киева несколько городов Донбасса, – отличная линия обороны, но «черная дыра, с точки зрения экономики» – запустить экономически Украина эти населённые пункты уже не сможет, а потому их нужно будет постоянно субсидировать.

При этом Друзенко предлагает не сдать эти города, а поторговаться с русскими, например, обменять Славянск и Краматорск на ЗАЭС.

«Запорожская АЭС нам вот как нужна, поскольку в таких минусах по электроэнергии», – мечтает гость офицера.

Он предложил взять пример с Финляндии, чтобы «уступить территории ради будущего».

Впрочем, Друзенко дал понять, что не верит в здравомыслие общества, одурманенного военной пропагандой.

«Эта страна дошла до уровня Кашпировского. Она всё ещё верит, что вместо того, чтобы менять образ жизни – перестать сильно пить, — нужно просто поводить руками над водой, выпить её, и всё наладится, тебе станет лучше. Именно поэтому мужчины здесь умирают раньше всех в Европе, именно поэтому здесь меньше всего рожают. То есть мы просто в пике по всем показателям, по макропоказателям. Это люди, которые умеют красиво умирать, к сожалению», – сказал гость эфира.

Ведущая спросила, готов ли ее собеседник лечить страну.