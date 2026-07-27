Ильницкий: Есть 33 цели, и Украина станет недееспособной

Елена Острякова.  
27.07.2026 12:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Спецоперация, Украина


Бить по «центрам принятия решений» в Киеве необязательно. Достаточно вывести из строя 33 объекта, и Украина станет недееспособной.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бить по «центрам принятия решений» в Киеве необязательно. Достаточно вывести из строя 33 объекта,...

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Из 25 крупных мостов на Украине Ильницкий предлагает ударить по пяти. Также к критической инфраструктуре он относит всего пять морских портов и семь железнодорожных узлов. Также эксперт предложил разбомбить несколько промышленных предприятий и линий, снабжающих АЭС.

«Их вполне счетное количество. Вывод из строя (даже не ликвидация) по определению выводит из строя государство Украина. Оно становится недееспособным. Нам подбрасываю постоянно: а что ж вы не бьете по центрам принятия решений? Это становится вторичными, поскольку, какие бы решения в этих пунктах ни принимали, если эти объекты будут выведены из строя, не будут реализованы в силу невозможности. Это первичней, чем уничтожение пунктов принятия решений пресловутых, тем более, что они зачастую находятся не в Киеве», – сказал Ильницкий.

Он полагает, что, по мере усиления ударов, раздрай в украинской власти будет усиливаться, и отставка министра обороны Украины Михаила Федорова – лишь первая ласточка.

«Вот начали пробовать, и смотрите, у них пошел разлад… Этот скандал с Федоровым, картонный майдан, – это следствие наших ударов по портовой инфраструктуре и нашего переходя на эскалационный режим уничтожения их инфраструктуры. И это только начало», – сказал Ильницкий.

Он не уточнил, почему же его список из 33 целей не был поражён ещё во время работы с министром Сергеем Шойгу, который уверял российских граждан, что «СВО идёт по плану».

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English version :: Читать на английском Ильницкий: Есть 33 цели, и Украина станет недееспособной

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