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Зе-режим прямым текстом говорит украинцам: «Спасайся кто может!»

Игорь Шкапа.  
26.07.2026 19:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 941
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


На Украине нарастает общественное недовольство властью.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нарастает общественное недовольство властью. Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский...

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«Мы видим, в каком состоянии общество сейчас. Пусть пока картонные, но уже майданы. Пусть пока это карнавалы и вертепы, но уже зашевелились. Люди – не быдло. И это нужно учитывать. Об этом заговорили уже даже представители [власти]… А по мере усложнения жизни, особенно вот в эти пиковые годы войны, банально начинает ехать крыша у людей, терпение», – сказал Еромалев.

Ведущий, журналист Вадим Герасимович, заметил, что украинцы каждый год говорят, что их ждет холодная зима и советуют тем, у кого есть возможность, покидать города или даже уезжать за границу.

«А Зеленский говорит о том, что он недоволен тем, как регионы готовятся к
зиме. Но власть имущие, власть предержащие – таким образом они расписываются в своей беспомощности, в своей, я не знаю, некомпетентности и говорят простым языком людям: «Спасайся кто как может», – заявил Герасимович.

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English version :: Читать на английском Зе-режим прямым текстом говорит украинцам: «Спасайся кто может!»

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