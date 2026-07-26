Зе-режим прямым текстом говорит украинцам: «Спасайся кто может!»
На Украине нарастает общественное недовольство властью.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, в каком состоянии общество сейчас. Пусть пока картонные, но уже майданы. Пусть пока это карнавалы и вертепы, но уже зашевелились. Люди – не быдло. И это нужно учитывать. Об этом заговорили уже даже представители [власти]… А по мере усложнения жизни, особенно вот в эти пиковые годы войны, банально начинает ехать крыша у людей, терпение», – сказал Еромалев.
Ведущий, журналист Вадим Герасимович, заметил, что украинцы каждый год говорят, что их ждет холодная зима и советуют тем, у кого есть возможность, покидать города или даже уезжать за границу.
«А Зеленский говорит о том, что он недоволен тем, как регионы готовятся к
зиме. Но власть имущие, власть предержащие – таким образом они расписываются в своей беспомощности, в своей, я не знаю, некомпетентности и говорят простым языком людям: «Спасайся кто как может», – заявил Герасимович.
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