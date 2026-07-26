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На Украине нарастает общественное недовольство властью.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, в каком состоянии общество сейчас. Пусть пока картонные, но уже майданы. Пусть пока это карнавалы и вертепы, но уже зашевелились. Люди – не быдло. И это нужно учитывать. Об этом заговорили уже даже представители [власти]… А по мере усложнения жизни, особенно вот в эти пиковые годы войны, банально начинает ехать крыша у людей, терпение», – сказал Еромалев.

Ведущий, журналист Вадим Герасимович, заметил, что украинцы каждый год говорят, что их ждет холодная зима и советуют тем, у кого есть возможность, покидать города или даже уезжать за границу.