«Все ждут момента»: Драпатый тормозит наступление ВС РФ, забрасывая ЛБС толпами смертников

Вадим Москаленко.  
26.07.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому командованию удаётся существенно затормозить наступление российской армии, бросая в бой всё новые и новые отряды насильно мобилизованных.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому командованию удаётся существенно затормозить наступление российской армии, бросая в бой всё новые и...

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«На больших территориях украинское верховное командование фактически разменивает время отступления на личный состав. То есть оно допускает гибель личного состава, но зато за счет гибели личного состава резко тормозится продвижение российской армии.

Эта задержка, ее можно рассчитать, с помощью компьютера. Сколько надо людей потратить, вот сколько погибнет в ходе контратак, контрударов всевозможных, с целью сковать действия российской армии, чтобы задержать его продвижение на неделю, на месяц, на полгода», – отметил он.

«Я думаю, что у Драпатого в голове есть соображение, когда наступит момент, когда российская армия выйдет на рубежи административной границы Донецкой области.

Наверное, он Зеленскому об этом не докладывает. Может быть, и не будет докладывать вообще. Но как полководец, он для себя должен понимать, что отступление-то идет. Ты его резко тормозишь, иногда просто до нуля, потом опять отступаешь. И когда-то настанет этот момент.

Почему это для нас важно? Ну, потому что в этот момент наступит развилка. И Путин сможет сказать: всё, мы заняли Донецкую область, давайте останавливаться. Или он скажет, что нет, воюем дальше. Этого момента все ждут», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Все ждут момента»: Драпатый тормозит наступление ВС РФ, забрасывая ЛБС толпами смертников

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