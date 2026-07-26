Иноагент Латынина: Украинские активисты выдрессировали российских пораженцев

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Российская оппозиция, уехавшая в эмиграцию, вместо того, чтоб бороться «за свободу своей страны, борется за ее поражение, прислуживая врагам».

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские активисты своими истериками… выдрессировали российских пораженцев до состояния членов секты, которые боятся любого шороха и не знают, за что его сейчас придут отменять. Потому что за рубежом больше нет никакого антивоенного движения, есть движение пораженцев,то есть людей, которые… рассказывают, что Россия должна потерпеть поражение, и это ей пойдет на пользу. Это абсолютно уникальная ситуация в мировой истории», – сказала Латынина.

Она считает, что российские оппозиционеры «настолько выдрессированы украинской тусовкой, что при любом ущербе, нанесенном российским мирным гражданам, начинают бурно радоваться и называть этих граждан военными целями».