Иноагент Латынина: Украинские активисты выдрессировали российских пораженцев

Елена Острякова.  
26.07.2026 20:40
  (Мск) , Москва
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геноцид, Госизмена, Дзен, Диверсии, Иноагенты, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Российская оппозиция, уехавшая в эмиграцию, вместо того, чтоб бороться «за свободу своей страны, борется за ее поражение, прислуживая врагам».

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская оппозиция, уехавшая в эмиграцию, вместо того, чтоб бороться «за свободу своей страны, борется...

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«Украинские активисты своими истериками… выдрессировали российских пораженцев до состояния членов секты, которые боятся любого шороха и не знают, за что его сейчас придут отменять.

Потому что за рубежом больше нет никакого антивоенного движения, есть движение пораженцев,то есть людей, которые… рассказывают, что Россия должна потерпеть поражение, и это ей пойдет на пользу.

Это абсолютно уникальная ситуация в мировой истории», – сказала Латынина.

Она считает, что российские оппозиционеры «настолько выдрессированы украинской тусовкой, что при любом ущербе, нанесенном российским мирным гражданам, начинают бурно радоваться и называть этих граждан военными целями».

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English version :: Читать на английском Иноагент Латынина: Украинские активисты выдрессировали российских пораженцев

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