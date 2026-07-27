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У офиса кокаиниста Зеленского нет никакого чёткого плана боевых действий. Перестановки в Минобороны произведены в неподходящий момент. Ситуация для Украины скоро ухудшится на фоне блокады портов и запуска русского аналога «Старлинка».

Об этом со ссылкой на «одного из влиятельных политиков» в Киеве пишет рупор «соростяни», антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда»

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«Русские уже запускают спутниковую связь, и «Шахедов» снова будет тысяча за ночь и 100 ракет. Порты и море уже закрылись, а это значит сильный удар по экономике. [И.о. министар обороны] Хмара в космосе. Надо долго разбираться ему. Мы на автопилоте. Принимаются хаотические решения, которые свидетельствуют, что плана нет. Обещать перемирие – это не план. Отсутствие плана – это не план», – сказал собеседник.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», издание даёт понять, что причина конфликта вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова – грызня за доступ к огромным финансовым потокам.

Как оказалось, близкая к Зе-окружению компания Fire Point рассчитывала получить 80% общего заказа на дронах дальности 250 километров плюс, а получила лишь 25%.

Авторы публикации утверждают, что на кону – «десятки, иногда сотни миллионов долларов».

«Конечно, Штилерман мог пойти жаловаться президенту», – рассказал изданию один из источников.

В команде Федорова утверждают, что интересы производителей «Фламинго» «крышует» глава Зе-фракции в Раде Давид Арахамия.

При этом указывается, что конфликт Арахамии с Федоровым начался задолго до назначения последнего в Минобороны – тогда причиной был контроль за сферой онлайн-казино.