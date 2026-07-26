Киевский экономист: Украинцы даже не представляют, к какой катастрофе подошла страна

Игорь Шкапа.  
26.07.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


99% населения Украины не осознают, в какой демографической катастрофе находится их страна.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

99% населения Украины не осознают, в какой демографической катастрофе находится их страна. Об этом...

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«Реальное состояние в экономике, можно сказать предкризисное. А состояние в демографической системе – катастрофическое. Мы находимся внутри демографического катастрофического сценария. Ни больше, ни меньше. Масштаб этой катастрофы 99% общества даже не осознает», – сказал Кущ.

Он обратил внимание на последнюю статистику, по данным которой только за первые полгода 2026 года на Украине родилось детей намного меньше, чем умерло.

«Фактически по году получается, где-то 550 тысяч будет умерших и 140-150 тысяч родившихся. Можете представить себе расползание этого демографического кризиса, насколько глубока уже разница между смертностью и рождаемостью. А добавим сюда ещё миграцию из страны, которая постоянно происходит. И вы получите, что уже под 800, под 900 тысяч минус каждый год населения», – говорит экономист.

По его словам, все это отчетливо видно по наполняемости учебных заведений.

Он говорит, что для него загадка, почему демографическая катастрофа на Украине «не стала частью политического уравнения».

«В нашем уравнении, которое используется для принятия политических решений, есть различные составляющие.  Но там нет демографии, там нет проблемы демографии. Она не учитывается вообще при принятии решений. Это вообще воспринимается как кризис будущих периодов, это произойдёт, но не при нас, условно говоря, а на наш век людей хватит.

И то, что этот кризис приведёт к катастрофе через 10-15 лет, особо никого не интересует, потому что разгребать это придётся уже другим политикам», – заключил Кущ.

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