Киевский экономист: Украинцы даже не представляют, к какой катастрофе подошла страна

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99% населения Украины не осознают, в какой демографической катастрофе находится их страна.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальное состояние в экономике, можно сказать предкризисное. А состояние в демографической системе – катастрофическое. Мы находимся внутри демографического катастрофического сценария. Ни больше, ни меньше. Масштаб этой катастрофы 99% общества даже не осознает», – сказал Кущ.

Он обратил внимание на последнюю статистику, по данным которой только за первые полгода 2026 года на Украине родилось детей намного меньше, чем умерло.

«Фактически по году получается, где-то 550 тысяч будет умерших и 140-150 тысяч родившихся. Можете представить себе расползание этого демографического кризиса, насколько глубока уже разница между смертностью и рождаемостью. А добавим сюда ещё миграцию из страны, которая постоянно происходит. И вы получите, что уже под 800, под 900 тысяч минус каждый год населения», – говорит экономист.

По его словам, все это отчетливо видно по наполняемости учебных заведений.

Он говорит, что для него загадка, почему демографическая катастрофа на Украине «не стала частью политического уравнения».