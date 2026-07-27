«К сожалению, должен сказать правду» – укро-военкор о «потерях ВС РФ»

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Украинская инфраструктура уничтожается ВС РФ в гораздо больших масштабах, чем российская украинскими ударами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков заметил, что из видео ударов по российским тылам складывается впечатление о «выравнивании в войне», и поинтересовался, как обстоят реальные дела на фронте.

«К сожалению, я должен сказать правду. Это тема отдельного эфира. Никакого выравнивания у нас в войне не произошло. Враг, как имел преимущество в средствах поражения и возможностях своих огневых, так и имеет. Мы выровнялись в возможностях наносить удары по российской инфраструктуре. У России такая возможность была и использовалась с первого дня войны. Россия уничтожала и уничтожает нашу инфраструктуру. И, к сожалению, друзья, в гораздо больших масштабах, чем это делаем мы», – сказал Бутусов.

Он жалуется, что «на многих участках фронта враг продолжает наступление».

«Преимущество врага на многих участках фронта и в БПЛА, причем не только количественно, но и организационно и качественно, потому что они тоже развивают свои войска беспилотных систем и беспилотную составляющую в армии. Война не односторонний процесс, к сожалению. Тяжелые потери есть и у нас. Соотношение для нас на данный момент по потерям неприемлемо, поэтому враг и продвигается», – печалится Бутусов.

Напомним, что украинская пропаганда регулярно озвучивает фантастическое соотношение потерь – один к семи или даже к десяти.