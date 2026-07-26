Путин: Левобережная Украина – часть России

Михаил Рябов.  
26.07.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1253
 
Политика, Россия, Украина


Оказавшиеся в составе Украины территории на левом берегу Днепра являются историческими землями России, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.

«Вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России», – сказал Путин.

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Оказавшиеся в составе Украины территории на левом берегу Днепра являются историческими землями России, заявил...

Он вновь напомнил, как большевики отторгли часть земель от России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину.

А на вопрос представителей Донбасса: «Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой-Россией; мы же решили», – Владимир Ильич ответил, ответ был такой: «Надо перерешать».

Вот перерешали. Теперь нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное историческое русло», – сказал Путин.

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English version :: Читать на английском Путин: Левобережная Украина – часть России

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