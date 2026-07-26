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Оказавшиеся в составе Украины территории на левом берегу Днепра являются историческими землями России, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.

«Вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России», – сказал Путин.

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Он вновь напомнил, как большевики отторгли часть земель от России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».