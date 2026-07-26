Путин: Левобережная Украина – часть России
Оказавшиеся в составе Украины территории на левом берегу Днепра являются историческими землями России, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.
«Вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России», – сказал Путин.
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Он вновь напомнил, как большевики отторгли часть земель от России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я читал архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину.
А на вопрос представителей Донбасса: «Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой-Россией; мы же решили», – Владимир Ильич ответил, ответ был такой: «Надо перерешать».
Вот перерешали. Теперь нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное историческое русло», – сказал Путин.
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