Путин: Западная Украина вернётся в состав Польши, Венгрии, Румынии

Западные области, доставшиеся Украине после Второй Мировой войны, вернутся в состав Польши, Венгрии и Румынии, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками в День ВМФ.

«Западная часть Украины – подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине. Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины – это Россия. Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий, но они это сделали. Они же приняли официальное решение, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну, бог с ними», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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Он подчеркнул, что все трагические события на Украине происходят по вине Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».