Укро-нацистка: «На фронте боятся русскую троянскую конницу»
Выборы для бандеровской Украины – процесс опасный, поскольку население может поддержать политиков, обещающих наладить отношения с Россией.
Об этом в интервью «Апострофу» заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О чём они [на фронте] думают? Чтобы их, наконец, сменили, особенно тех, кто с 2014 года. Об этом люди думают, а не о выборах. Конечно, как умные, ответственные граждане, думают о том, чтобы не брали каких-то пророссийских политиков на следующих выборах, чтобы какой-то коллективный Медведчук снова не прорвался во власть. [Добротно замаскированный под украинские флаги] – так точно.
Чтобы через какие-то политические циклы Россия, не сумев продавить на фронте, не попробовала поставить, как это часто бывало, своих марионеток для того, чтобы здесь продвигать свой Русский мир через, типа, украинских политиков. Об этом военные думают и помнят, что такой риск тоже есть.
Не вышло с этой стороны, будут пытаться раскалывать, продвигать своих политических троянских конёв, коней, простите, давайте так: засылать свою политическую троянскую конницу», – вещала Берлинская.
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