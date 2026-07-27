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Выборы для бандеровской Украины – процесс опасный, поскольку население может поддержать политиков, обещающих наладить отношения с Россией.

Об этом в интервью «Апострофу» заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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