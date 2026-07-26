Венедиктов: Вы чего?! Тайные переговоры РФ и ЕС не прекращаются уже третий год

Елена Острякова.  
26.07.2026 21:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 867
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высмеял ажиотаж, поднявшийся вокруг тайных переговоров в Баку, информацию о которых разгласил президент Азербаджана Ильхам Алиев.

Об этом он рассказал на антироссийском ютуб-канале  «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высмеял ажиотаж, поднявшийся вокруг тайных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вот сейчас подняли такой визг, насмешили – встреча близкого Путину человека, председателя совета директоров «Газпрома» Зубкова с бывшим главой администрации канцлера Меркель и генеральным секретарем ХДС.

Ребята, это четвертая встреча уже. Две было в 2024 году, одна в 2025-м, и сейчас четвертая. Ребята, вы чего?  Подплатформы идут все время, но поскольку противоречия настолько публичны, к сожалению, что только решение главных офисов может двинуть дело дальше», – рассуждал Венедиктов.

Он считает, что «дух Анкориджа» провалился потому, что украинский узурпатор Владимир Зеленский отверг предложение, которое президент США Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину. Сейчас, считает Венедиктов, нужны новые предложения, но у США «мозгов не хватает, потому что у них  Иран, Хамас, Китай».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Венедиктов: Вы чего?! Тайные переговоры РФ и ЕС не прекращаются уже третий год

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора