Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высмеял ажиотаж, поднявшийся вокруг тайных переговоров в Баку, информацию о которых разгласил президент Азербаджана Ильхам Алиев.

Об этом он рассказал на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вот сейчас подняли такой визг, насмешили – встреча близкого Путину человека, председателя совета директоров «Газпрома» Зубкова с бывшим главой администрации канцлера Меркель и генеральным секретарем ХДС. Ребята, это четвертая встреча уже. Две было в 2024 году, одна в 2025-м, и сейчас четвертая. Ребята, вы чего? Подплатформы идут все время, но поскольку противоречия настолько публичны, к сожалению, что только решение главных офисов может двинуть дело дальше», – рассуждал Венедиктов.

Он считает, что «дух Анкориджа» провалился потому, что украинский узурпатор Владимир Зеленский отверг предложение, которое президент США Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину. Сейчас, считает Венедиктов, нужны новые предложения, но у США «мозгов не хватает, потому что у них Иран, Хамас, Китай».