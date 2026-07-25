Российский эксперт: Мы неадекватно отвечаем за Крым по Одессе. Где торпеды?
Чтобы навсегда прекратить снабжение Украины морем, российскому ВМФ нужно торпедами затопить несколько судов на рейде Одессы.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дроны, в том числе безэкипажные катера, не в состоянии по-настоящему утопить корабль. Есть традиционное оружие, морское, испытанное, которое корабль топит иногда с первого попадания – это торпеды.
В России большие запасы этих торпед. Я этого и жду – Генеральный штаб даст команду применять торпеды и топить корабли, или нет.
Потому что, если корабль повредили, он выходит в ремонт, какие-то деньги вкладываются. Корабль отремонтировали, и он дальше может выполнять задачи.
А если корабль утопили – то все. Это потеря большая. Миллионы долларов. Вместе с товаром если, то совсем беда. А уж если там продовольствие едет, то его спасти невозможно.
Если кто-то даст команду торпедами бить, и топить корабли на рейде Одессы, ситуация изменится очень быстро. Страховые компании мгновенно прекратят эти рейсы финансировать», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что сейчас это одна из «красных линий», которых до сих пор придерживается Россия.
«Есть такая вещь, как торпедоносцы. То есть торпеду, в принципе, можно сбросить еще и с самолета. И они тоже топят корабли. Но ничего из этого пока не применяется.
Вообще-то говоря, к тяжелому вооружению России пока не прибегала. И если рассматривать все, чем сейчас Россия ответила – получается неадекватный ответ. Потому что ответили теми же самыми дронами, беспилотниками, как и Украина. Зеркально, но в меньшем объеме», – подытожил Ширяев.
English version :: Читать на английском Российский эксперт: Мы неадекватно отвечаем за Крым по Одессе. Где торпеды?