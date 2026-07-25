Российский эксперт: Мы неадекватно отвечаем за Крым по Одессе. Где торпеды?

Чтобы навсегда прекратить снабжение Украины морем, российскому ВМФ нужно торпедами затопить несколько судов на рейде Одессы.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны, в том числе безэкипажные катера, не в состоянии по-настоящему утопить корабль. Есть традиционное оружие, морское, испытанное, которое корабль топит иногда с первого попадания – это торпеды.

В России большие запасы этих торпед. Я этого и жду – Генеральный штаб даст команду применять торпеды и топить корабли, или нет.

Потому что, если корабль повредили, он выходит в ремонт, какие-то деньги вкладываются. Корабль отремонтировали, и он дальше может выполнять задачи.

А если корабль утопили – то все. Это потеря большая. Миллионы долларов. Вместе с товаром если, то совсем беда. А уж если там продовольствие едет, то его спасти невозможно.

Если кто-то даст команду торпедами бить, и топить корабли на рейде Одессы, ситуация изменится очень быстро. Страховые компании мгновенно прекратят эти рейсы финансировать», – сказал Ширяев.