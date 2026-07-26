Иноагент Венедиктов: Киев просчитался – а я предупреждал!

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Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы встречался в Европе с некими украинцами и убеждал их, что обстрел гражданских объектов в глубине России является ошибкой.

Об этом он сам рассказал на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставка украинского политического руководства была в том, что россияне разозлятся на Путина, и на этом, как я понимаю, украинские политические стратеги остановились. А надо идти дальше. Они разозлятся на Путина за что? За то, что он вверг их в эту ситуацию или за то, что не может укоротить руки украинцам? Разозлиться можно и так: «Ты, слабак, ну уже вдарь же по ним». Пока мы наблюдаем эту историю», – сказал Венедиктов.

При этом он уверяет, что все «антивоенные» россияне остались при своих взглядах.

Ранее Венедиктов рассказал, что участвует в сепаратных мирных переговорах с ЕС в Швейцарии.