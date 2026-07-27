Укро-политолог: «У страны нет ресурса пережить Путина»

Украина стремительно физически вымирает прямо на глазах.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем ситуация в стране приводит к катастрофам, к историческим катастрофам для Украины. Это карта Украины: вверху – смертность, внизу – рождаемость. По данным Минюста Украины, за первые 6 месяцев 2026 года, грубо говоря, 260 тысяч человек умерли и 73 тысячи человека родились.

Причём, по сравнению с первым полугодием 2025 года число новорождённых сократилось ещё на 16 процентов, а смертность в этом году выросла ещё на 4 процента. Разница в четыре раза», – отметил Бортник.