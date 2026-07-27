Укро-политолог: «У страны нет ресурса пережить Путина»
Украина стремительно физически вымирает прямо на глазах.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В общем ситуация в стране приводит к катастрофам, к историческим катастрофам для Украины. Это карта Украины: вверху – смертность, внизу – рождаемость. По данным Минюста Украины, за первые 6 месяцев 2026 года, грубо говоря, 260 тысяч человек умерли и 73 тысячи человека родились.
Причём, по сравнению с первым полугодием 2025 года число новорождённых сократилось ещё на 16 процентов, а смертность в этом году выросла ещё на 4 процента. Разница в четыре раза», – отметил Бортник.
Он констатировал, что Украина «буквально физически на наших глазах вымирает».
«Поэтому длинная война на истощение или попытка пережить Путина, мне кажется, это стратегия, которую мы не можем реализовать. Не хватает ресурсов, не хватает запаса прочности», – добавил укро-политолог.
English version :: Читать на английском Укро-политолог: «У страны нет ресурса пережить Путина»