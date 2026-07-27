Токаев по-азиатски хитро объявил, что США ему дороже России, – в Киеве расшифровали омский демарш

Елена Острякова.  
27.07.2026 13:02
  (Мск) , Москва
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Казахстан, Политика, Россия, Украина


«Миротворческий» демарш Касым-Жомарт Токаева на встрече с Владимиром Путиным в Омске объясняется давлением, которое на оказывают на казахского президента западные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума, терпящие убытки после прекращения отгрузки из Новороссийска.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миротворческий» демарш Касым-Жомарт Токаева на встрече с Владимиром Путиным в Омске объясняется давлением, которое...

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«Токаев вынужден реагировать, потому что на него давят инвесторы Каспийского трубопроводного консорциума. Там и США, и другие страны, которые сейчас страдают из-за того КТК перестал отгружать нефть через Новороссийск из-за атак украинских дронов. Они обращаются с вопросом к Токаеву: ты же должен гарантировать безопасность этого маршрута», – сказал Бортник.

Он считает, что внутриказахское отбественное мнение разделяет обеспокоенность «западных партнеров».

«Токаев дистанцируется, с одной стороны, от России, говоря, что ему непонятна причина конфликта. Фактически он говорит: мы не разделяем ваших целей, но по-азиатски очень тонко», – сказал Бортник.

Метки:

English version :: Читать на английском Токаев по-азиатски хитро объявил, что США ему дороже России, – в Киеве расшифровали омский демарш

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