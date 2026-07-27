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Ударами по России Киев пытается заставить российское население выражать недовольство властью.

Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, насколько важно для Украины иметь возможность наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Зеленский утверждает, что такие удары якобы направлены на то, чтобы перерезать логистику для российской армии, лишить ее поставок топлива и оружия.

У него поинтересовались, могут ли эти удары стать фактором, влияющим на ход войны и меняющим правила игры. И здесь Зеленский признал, что в первую очередь такого рода действия направлены на попытку внутренней дестабилизации в России.

«Это гибридная война, поэтому и ответ должен быть гибридным. Как я уже говорил, мы должны быть сильными, а Россия должна проиграть в этой войне. И, конечно, из-за ударов вглубь территории они теряют деньги и энергоресурсы, им приходится начинать импортировать энергию вместо экспорта, на этом они теряют огромные средства. И именно поэтому для них это может стать фактором перемен, ведь это оказывает сильное давление на Путина, к нему возникает множество внутренних вопросов от населения: где бензин, что делать, как жить без налаженной логистики, без дизельного топлива?» – говорит диктатор.

Кроме того, он добавил, что таким образом осуществляется попытка «подтолкнуть его окружение и самого Путина» к нужным для Киева решениям.

P.S. Тем временем, депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил в эфире укро-ТВ об уничтожении вчера последней АЗС на трассе Харьков-Полтава.