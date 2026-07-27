Зеленский отчитался британцам: «Делаем ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ»

Игорь Шкапа.  
27.07.2026 11:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3385
 
Война, ВСУ-убийцы, Россия, Украина


Ударами по России Киев пытается заставить российское население выражать недовольство властью.

Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударами по России Киев пытается заставить российское население выражать недовольство властью. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, насколько важно для Украины иметь возможность наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Зеленский утверждает, что такие удары якобы направлены на то, чтобы перерезать логистику для российской армии, лишить ее поставок топлива и оружия.

У него поинтересовались, могут ли эти удары стать фактором, влияющим на ход войны и меняющим правила игры. И здесь Зеленский признал, что в первую очередь такого рода действия направлены на попытку внутренней дестабилизации в России.

«Это гибридная война, поэтому и ответ должен быть гибридным. Как я уже говорил, мы должны быть сильными, а Россия должна проиграть в этой войне. И, конечно, из-за ударов вглубь территории они теряют деньги и энергоресурсы, им приходится начинать импортировать энергию вместо экспорта, на этом они теряют огромные средства. И именно поэтому для них это может стать фактором перемен, ведь это оказывает сильное давление на Путина, к нему возникает множество внутренних вопросов от населения: где бензин, что делать, как жить без налаженной логистики, без дизельного топлива?» – говорит диктатор.

Кроме того, он добавил, что таким образом осуществляется попытка «подтолкнуть его окружение и самого Путина» к нужным для Киева решениям.

P.S. Тем временем, депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил в эфире укро-ТВ об уничтожении вчера последней АЗС на трассе Харьков-Полтава.

 

Метки:

English version :: Читать на английском Зеленский отчитался британцам: «Делаем ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора