«Остался только один»: Зеленский избавился от всех, с кем пришел к власти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кроме нынешнего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, в обойме [диктатора] Владимира Зеленского не осталось людей, которые начинали с ним в 2019 году.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий процитировал прежнее высказывание депутат, который критиковал спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ всатть на защиту уволенного министра обороны Михаила Федорова.

«Спикер двойных стандартов Руслан Стефанчук нарушил мои права и не поставил на голосование мое предложение предусмотреть вопрос к правительству от народных депутатов, чтобы выяснить причины этой странной перезагрузки в кавычках, которая была сконструирована для того, чтобы выгнать Михаила Федорова из минбороны. Я обратил внимание Стефанчука на то, что после отставки Федорова, на которую он никак не отреагировал, хотя должен встать на его защиту, он остался единственным из той команды президента, которая была в 19-м году. И Стефанчук, по логике власти, должен стать следующим», – говорил ранее депутат.

Ведущий попросил объяснить, что он имел в виду, и действительно ли Стефанчука могут отправить в отставку. Напомним. что именно спикер по конституции должен выполнять обязанности президента в случае каких-то форс-мажоров.