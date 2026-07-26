«Остался только один»: Зеленский избавился от всех, с кем пришел к власти

Игорь Шкапа.  
26.07.2026 16:55
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Кроме нынешнего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, в обойме [диктатора] Владимира Зеленского не осталось людей, которые начинали с ним в 2019 году.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме нынешнего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, в обойме [диктатора] Владимира Зеленского не осталось...

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Ведущий процитировал прежнее высказывание депутат, который критиковал спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ всатть на защиту уволенного министра обороны Михаила Федорова.

«Спикер двойных стандартов Руслан Стефанчук нарушил мои права и не поставил на голосование мое предложение предусмотреть вопрос к правительству от народных депутатов, чтобы выяснить причины этой странной перезагрузки в кавычках, которая была сконструирована для того, чтобы выгнать Михаила Федорова из минбороны.

Я обратил внимание Стефанчука на то, что после отставки Федорова, на которую он никак не отреагировал, хотя должен встать на его защиту, он остался единственным из той команды президента, которая была в 19-м году. И Стефанчук, по логике власти, должен стать следующим», – говорил ранее депутат.

Ведущий попросил объяснить, что он имел в виду, и действительно ли Стефанчука могут отправить в отставку. Напомним. что именно спикер по конституции должен выполнять обязанности президента в случае каких-то форс-мажоров.

«Если смотреть на фотографии разных людей, которые были с Зеленским в разных международных поездках, остался один Стефанчук – вот просто больше никого нет.

Это такая категория людей, таких много в «Слуге народа». Большинство, наверное, которые просто сидят сложа руки, как раз в понимании того, что они там ни на что не влияют, нет смысла что-то делать. Просто сидим, понимаем, что происходит несправедливость, но мы ничего делать не будем, ничего заявлять не будем, будем тихо сидеть, чтобы нас не трогали», – заявил Костюк.

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