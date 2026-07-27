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Странам коллективного Запада не хватает жесткости против России.

Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужны сильные партнеры, которые должны действовать решительнее в вопросе санкций против России. Порой эти меры недостаточно жесткие. Я благодарен за принятие 20 пакетов санкций, за которые проголосовал ЕС, но этого недостаточно. То же касается Великобритании, США, Норвегии и других стран, не входящих в ЕС. Нужно усиливать давление — в частности, ввести полное эмбарго на нефть.

Нельзя делать исключения для отдельных лиц — мол, эти олигархи хорошие, они живут в Европе — в Швейцарии или Лондоне — годами, по сути, они уже не совсем русские», – сказал диктатор.

Кроме того, он потребовал от Запада помочь решить Украине проблему с нехваткой средств ПВО.

«Хватит играть с нами в игры: помогите нам полностью закрыть небо и введите всеобъемлющие санкции», – заявил Зеленский.

По его словам, эти меры необходимы в преддверии якобы запланированной Владимиром Путиным мобилизации в начале октября.