Укро-эксперт: Никакого тупика на фронте нет. В зоне российского поражения – уже половина Украины

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Половина Украины находится под огневым воздействием российских дронов средней дальности, и эта зона будет только расширяться, вне зависимости от движения фронта «на земле».

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опубликовали карту, куда достают российские средние, fpv-дроны, дроны на системах Mesh-связи. Карта покрывает всю Одессу и Николаев, Кривой Рог, Жёлтые Воды на Юге, на Востоке – Днепр, Полтаву, дотягивается и до Киева, а на Западе часть Варшавской, Северной трассы из Киева. В этой зоне сейчас Россия наносит интенсивные удары по заправкам, по логистическим объектам, по складам и хранилищам. И вот это – реальная карта войны и боевых действий. Даже если линия фронта будет стоять на месте (а она намного дальше от карты, в некоторых случаях в 500 км, например запад Житомирской области), эта линия зоны боевых действий будет и дальше расширяться, в силу роста технологий применения и дронов, и КАБов. Я ещё год назад говорил – кто может, уезжайте из Запорожья, из Херсона. Вот это реальная карта войны, и она уже покрывает половину территории Украины, и будет расширяться», – сказал Бортник.

При этом он раскритиковал «всё меньше и меньше отображающие реальность на поле боя» карты украинского ресурса DeepState, который нарисовал «всего 10 квадратных километров территорий», которые за неделю освободила РФ, тогда как «к этим данным к серой зоне надо добавлять ещё сотни квадратных километров, если не тысячи».

«Так что никакого тупика в войне нет. Есть расползание зоны боевых действий из-за действий дронов, мы видим, даже в Житомирской области заправки могут быть целью. И мы видим огромные серые зоны между сторонами, которые не фиксируются сейчас картами или фиксируются только картами одной из сторон», – заключил укро-эксперт.

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