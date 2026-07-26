Фатигаров: «Почему бензин по 250? Потому что до сих пор роуминг в Крыму»

Максим Столяров.  
26.07.2026 19:19
  (Мск) , Москва
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Бензин, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за систематического саботажа своевременного захода в новые регионы РФ российских структур – в условиях нефтяного террора ВСУ эти территории оказались наиболее уязвимыми.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за систематического саботажа своевременного захода в новые регионы РФ российских структур – в условиях...

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«Смотрите, какие заправки нас сейчас спасли? Прежде всего, «Роснефть». Единая структурированная сеть, фактически государственная. Частные заправки просто слились, они не выдержали. Почему наши восстановленные территории оказались в таком провале?

А потому что – мы много лет говорили: почему МТС до сих пор там позволяет какой-то роуминг делать? Вы рехнулись, господа? Сколько лет уже Севастополь и Крым вновь в составе России? Почему там нет заправок «Роснефти»? Почему туда зашёл Сбербанк совсем недавно?

Вы чего-то боялись, вы не поддерживали политику президента, что это российские территории?», – возмущался Фатигаров.

«Из-за того, что туда не зашли нормально государственные структуры, там бензин и по 180, и где-то по 250 рублей был. И люди вынуждены эти деньги платить. Из-за ошибок, из-за недоработки, из-за не просчёта рисков.

Не просчитали риски там, не просчитали риски здесь, а теперь начинаем шарахаться из угла в угол, что приводит только к трате энергии, но не к победе. Нам нужно собраться, мобилизовать общество в самом широком смысле слова и победить», – добавил отставной капитан.

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