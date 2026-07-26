Из-за систематического саботажа своевременного захода в новые регионы РФ российских структур – в условиях нефтяного террора ВСУ эти территории оказались наиболее уязвимыми.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какие заправки нас сейчас спасли? Прежде всего, «Роснефть». Единая структурированная сеть, фактически государственная. Частные заправки просто слились, они не выдержали. Почему наши восстановленные территории оказались в таком провале?

А потому что – мы много лет говорили: почему МТС до сих пор там позволяет какой-то роуминг делать? Вы рехнулись, господа? Сколько лет уже Севастополь и Крым вновь в составе России? Почему там нет заправок «Роснефти»? Почему туда зашёл Сбербанк совсем недавно?

Вы чего-то боялись, вы не поддерживали политику президента, что это российские территории?», – возмущался Фатигаров.