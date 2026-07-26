«Надо обострять»: военный эксперт призвал подключить подлодки к блокаде морского коридора Украины
Необходимо ещё больше усилить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, транспортирующим ресурсы для ВСУ, подключив «многострадальный Черноморский флот».
Об этом говорили участники эфира на канале «Красная линия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти риски [дронового террора ВСУ] не были заранее просчитаны, соответственно было принято абсолютно верное решение нашим руководством – мы перешли к другому этапу СВО, природа конфликта стала иной.
Например, раньше мы воздерживались от ударов по складам, если эти склады или предприятия находились, как это враг делает, в жилых кварталах. Берегли мирное население.
Теперь если враг везёт эшелоном боеприпасы, прицепив два вагона мирных, этих мирных убил Зеленский. Мы обязаны уничтожить этот эшелон. Теперь на государственном уровне мы перешли к такой стратегии.
Если раньше мы были осторожными поражать на переходе морем суда, которые везли всё для обеспечения ВСУ, теперь мы это делаем. Мы наносим поражение вне зависимости от государственного флага судам, которые действуют в интересах ВСУ», – сказал капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров.
Его поддержал военный эксперт Василий Дандыкин.
«То, что мы приступили к откровенному прекращению поставок оружия, особенно на Южном направлении, это очень важно. Это Херсонская, Запорожская [области], ДНР. Практически через Румынию, через эти мосты идёт всё.
Я считаю, что нужно усилить удары ещё больше с подключением многострадального Черноморского флота, выйти на позиции подводным лодкам», – призвал Дандыкин.
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