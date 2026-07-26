Безуглая рассказала, как мясник Залужный гнал солдат на минные поля

Игорь Шкапа.  
26.07.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 862
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный станет президентом, это обернется трагедией для Украины.

Об этом в беседе с львовским журналистом Данилом Мокриком заявила депутат ВР Марьяна Безуглая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный станет президентом, это обернется трагедией...

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«Я считаю, что будет трагедией, если у нас будет в следующем политическом цикле такой президент. Почему? Потому что это сочетание генеральского постсовкового менталитета с зашкаливающими амбициями и самовлюбленностью», – сказала укро-депутат.

Она говорит, что очень хорошо знает Залужного и «слишком много настрадалась от него и его приближенных».

«В частности, у меня до сих пор идет суд с генералом Зубаничем. Это был его личный порученец на южном контрнаступлении. Когда говорят: «Ах, Залужный не хотел» или еще что-то, он при мне ему давал команды, заставлял ту 47-ю бригаду наступать на полностью заминированное, залитое бетоном пространство, которое было просто смертельным. Василий Зубанич, когда я это обнародовала, на меня подал в суд», – отметила укро-политик.

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