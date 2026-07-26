Безуглая рассказала, как мясник Залужный гнал солдат на минные поля

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Если экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный станет президентом, это обернется трагедией для Украины.

Об этом в беседе с львовским журналистом Данилом Мокриком заявила депутат ВР Марьяна Безуглая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что будет трагедией, если у нас будет в следующем политическом цикле такой президент. Почему? Потому что это сочетание генеральского постсовкового менталитета с зашкаливающими амбициями и самовлюбленностью», – сказала укро-депутат.

Она говорит, что очень хорошо знает Залужного и «слишком много настрадалась от него и его приближенных».