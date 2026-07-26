«Когнитивный развал»: киевский экономист объяснил, почему нет никакого перелома в пользу Украины

Игорь Шкапа.  
26.07.2026 17:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Все разговоры о якобы переломе в пользу Украины, что война вот-вот завершится в ее пользу – несостоятельны.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Создавалось такое впечатление, что близко момент качественного перелома в войне. И тут в этот момент происходят процессы в реальной сфере – отставка правительства, отставка министра обороны, отставка главнокомандующего.

Если действительно мы находимся на точке перелома качественного в сторону улучшения ситуации, то это же вызвало когнитивный диссонанс у части общества.

То есть, если мы находимся на точке улучшения ситуации, то как можно отправлять в отставку правительство и министра обороны, и командующего войсками, которые добились этого качественного улучшения. Это просто когнитивный развал такой», – рассуждал Кущ.

При этом он заметил, что привык больше полагаться на индикаторы, «которые идут от материального, физического мира, чем от мира симулятора».

Столь скоротечную и неожиданную отставку правительства он считает плохим знаком для Украины.

«Для меня это характеристика того, что мы находились в предкризисной ситуации, которая могла, например, быть реализована осенью и зимой. И, соответственно, это является определённой реакцией на эту предкризисную ситуацию», – считает Кущ.

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English version :: Читать на английском «Когнитивный развал»: киевский экономист объяснил, почему нет никакого перелома в пользу Украины

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